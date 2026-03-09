Atlético Madrid vs Tottenham EN VIVO por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, donde el conjunto colchonero buscará aprovechar su localía para tomar ventaja en la serie.

El equipo dirigido por Diego Simeone llega a esta fase con la intención de dar un paso importante hacia los cuartos de final, mientras que el Tottenham intentará conseguir un resultado positivo como visitante para definir la clasificación en el partido de vuelta en Inglaterra.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Tottenham EN VIVO por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Tottenham por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este martes 10 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Tottenham EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre Atlético Madrid vs Tottenham por la ida de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN 5 y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de MAX y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+ y DAZN.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs Tottenham EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. Claro TV Max Paraguay 5:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 2:00 p.m. TNT Sports HBO Max Estados Unidos 3:00 p.m. DAZN Paramount+ España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones 2 Movistar+

Horario, TV y dónde ver Atlético Madrid vs Tottenham por Champions League

Fecha : Martes 10 de marzo del 2026

: Martes 10 de marzo del 2026 Partido : Atlético Madrid vs Tottenham

: Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN 5, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones 2.

: ESPN 5, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones 2. Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

¿Dónde se juega Atlético de Madrid vs Tottenham?

El compromiso se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid ubicado en la capital española. El recinto tiene capacidad para más de 68 mil espectadores y suele convertirse en una fortaleza para el equipo rojiblanco en competiciones europeas.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Champions League, manteniéndose en la lucha por conquistar el trofeo más importante del fútbol de clubes en Europa.