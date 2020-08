El Barcelona vive un momento muy duro a nivel institucional tras la derrota por 8-2 frente al Bayern Múnich en la Champions League. Uno de los principales señalados del fracaso blaugrana fue Quique Setién, quien no ha puesto punto final a su historia en el banquillo, pero en la directiva ya tendrían a su reemplazo. Según el programa Chiringuito de Jugones, Mauricio Pochettino será el siguiente estratega del equipo de Lionel Messi.

‘Lobo’ Carrasco dijo lo siguiente: “No sorprendería que Mauricio Pochettino firme en menos de 72 horas. Él puede tirar de los jóvenes y Josep María Bartomeu lo tiene señalado como el nuevo estratega. Al final del partido lo dijo”.

El panelista se refería a lo que dijo el mandamás tras caer por 8-2 frente al Bayern Múnich: ”Esta derrota es durísima, lo lamento por los socios y aficionados, no hemos sido el equipo ni el club que representamos. Lo lamentamos. Hay decisiones que ya están tomadas y algunas que debemos tomar. No adelantaremos las elecciones”.

Lionel Messi también fue señalado

Edu Aguirre, otro panelista, señaló a Lionel Messi como uno de los responsables: “El Barcelona es la burla de Europa. Y uno de los más grandes responsables es Lionel Messi. Tiene una Champions en nueve años, pero no tiene el ADN ganador, no tira del carro. Año tras año, Messi ni lo intenta. Hoy ha deambulado por el campo frente al Bayern Múnich. Si eres Messi, al menos baja a la defensa, pega un grito. No está solo, es parte de este fracaso. Es un gran jugador, pero no le da, no tiene el liderazgo necesario”.

Messi no encontró explicación para la dolorosa caída de Barcelona ante el Bayern Munich.

Jugadores del Barcelona lamentándose tras la derrota ante Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League | Foto: AFP

Humillación del Bayern al Barcelona

Brilló Thomas Muller con un doblete (4 y 31) y en medio marcaron el croata Ivan Perisic (21) y Serge Gnabry (27). Ya en la segunda parte (63) Joshua Kimmich logró el quinto.

El polaco Robert Lewandowski (82) y el brasileño Coutinho, cedido al club alemán por el Barcelona, cerraron la cuenta (85 y 89).

Barcelona completa una nueva temporada con una catástrofe en Europa. Hace dos temporadas, la Roma le volteó un 4-1 del partido de ida; la temporada pasada, Liverpool revirtió un 3-0 a favor del Barcelona y esta temporada una humillación ante los bávaros.

