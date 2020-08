Barcelona sufrió una de las peores humillaciones de su historia tras caer por 8-2 frente al Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League. En dicho encuentro, Lionel Messi volvió a repetir el semblante de las eliminaciones anteriores del cuadro blaugrana en Europa: cabizbajo, preocupado y sin respuesta. Ante ello, las críticas han llovido desde la prensa.

Edu Aguirre señaló a Lionel Messi como uno de los responsables: “El Barcelona es la burla de Europa. Y uno de los más grandes responsables es Lionel Messi. Tiene una Champions en nueve años, pero no tiene el ADN ganador, no tira del carro. Año tras año, Messi ni lo intenta. Hoy ha deambulado por el campo frente al Bayern Múnich. Si eres Messi, al menos baja a la defensa, pega un grito. No está solo, es parte de este fracaso. Es un gran jugador, pero no le da, no tiene el liderazgo necesario”.

Luego acotó: “No ha corrido más de cuatro kilómetros. Te lo digo ahora, sin saberlo, pero estuvo deambulando. No ha aparecido, sobra intentar salvar a Lionel Messi. Da igual. Yo creo que él será el primero en reconocerlo”.

Messi no encontró explicación para la dolorosa caída de Barcelona ante el Bayern Munich.

Gerard Piqué fue muy autocrítico

El defensa Gerard Piqué, al borde de la emoción tras la humillación histórica sufrida por el Barcelona al perder 8-2 ante el Bayern Múnich en cuartos de la Champions League este viernes, admitió la “vergüenza” y pidió “cambios” en el club, ofreciéndose incluso a irse si eso puede ayudar a renovar el plantel.

“Un partido horrible, una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez” que el Barcelona queda eliminado tras una noche para olvidar, declaró Piqué al término del partido.

“A reflexionar todos. El club necesita cambios y no hablo del entrenador, de los jugadores, no quiero señalar a nadie. El club necesita cambios estructurales, de todo tipo”, finalizó.

Humillación del Bayern al Barcelona

Brilló Thomas Muller con un doblete (4 y 31) y en medio marcaron el croata Ivan Perisic (21) y Serge Gnabry (27). Ya en la segunda parte (63) Joshua Kimmich logró el quinto.

El polaco Robert Lewandowski (82) y el brasileño Coutinho, cedido al club alemán por el Barcelona, cerraron la cuenta (85 y 89).

Barcelona completa una nueva temporada con una catástrofe en Europa. Hace dos temporadas, la Roma le volteó un 4-1 del partido de ida; la temporada pasada, Liverpool revirtió un 3-0 a favor del Barcelona y esta temporada una humillación ante los bávaros.

