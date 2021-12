El presente futbolístico de Barcelona no era de los mejores y la temporada 2021-22 va de la peor manera: los ‘Azulgranas’ fueron eliminados de la Champions League en fase de grupos, luego de ser goleados por Bayern Munich. Tras consumarse el resultado, Xavi Hernández, entrenador del cuadro español, habló en conferencia de prensa y aseguró que buscarán cambiar las cosas de inmediato.

“Yo he dicho que empieza una nueva etapa para el club, una nueva era. Hay que cambiar muchas cosas. Tenemos que exigirnos más. Barcelona no puede estar en esta situación, muchas circunstancias han hecho que estemos aquí, pero ahora me siento muy responsable”, fueron las primeras palabras del técnico ante los medios de comunicación.

“Soy entrenador del club, me siento responsable y esto no puede pasar. Además, les he dicho a los jugadores que yo siento este escudo y el Barça no puede estar en esta situación. Hay que cambiar las cosas, empezar desde hoy a trabajar fuerte para modificarlas”, agregó el exjugador.

“Debemos exigirnos mucho más, no podemos estar en la Europa League, tenemos que estar en la Champions. Vamos a intentar trabajar desde hoy para salir adelante y poner al Barcelona donde se merece”, resaltó Xavi Hernández, dejando en claro que buscarán ganar en todas las competiciones que le restan.

Finalmente, se refirió al opaco nivel que mostró el equipo, resaltando también al rival. “Hemos intentado dominar el juego e intentamos presionar alto. Queríamos ser protagonistas con el balón, pero al final el Bayern Munich es un gran equipo, actualmente es mejor que Barcelona y tenemos que aceptarlo”, aseguró.

“Es una derrota severa que nos elimina de la Champions League y nos dice que la realidad es muy dura, pero hay que seguir. Hoy empieza una nueva etapa. Hay que cambiar varias cosas, competir con más exigencia y más amor apropio”, sentenció Xavi Hernández.