Barcelona visitará a Chelsea este martes (2:45 p.m. EN VIVO ONLINE por FOX Sports) en Stamford Bridge de Londres, por el primer duelo de los octavos de final de la Champions League.

El partido entre Barcelona y Chelsea genera bastante expectativa por el historial que existe entre ambos clubes en la Champions League. Sin embargo, esta será una nueva historia, tal como lo tiene claro Ivan Rakitic.

"Hay que olvidar todo lo que ha pasado aquí antes y hacer nuestro mejor partido. Hablé con Andrés de ese partido, de su gol y de ese momento tan especial. Pero repito: hemos de olvidar lo que pasó anteriormente", indicó.

Mientras que Antonio Conte, técnico del Chelsea, advirtió que su equipo tiene que estar "preparado para sufrir" en el partido de ida de octavos de final de la Champions League contra el Barcelona.

Barcelona vs. Chelsea: horarios en el mundo



Perú - 2:45 p.m.

Colombia - 2:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m.

México - 1:45 p.m.

Brasil - 4:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

"Estamos hablando de un grandísimo encuentro, un gran desafío para nosotros, ya que nos enfrentamos a un equipo fantástico, uno de los mejores del mundo. No será fácil porque jugamos ante un club fabuloso, con grandes jugadores: (Lionel) Messi, (Luis) Suárez, (Andrés) Iniesta", dijo el italiano.

El entrenador del Chelsea también tuvo palabras para Lionel Messi, crack del Barcelona.

"Hablamos del mejor jugador del mundo. Messi tiene la capacidad de resolver él solo la situación cuando tú todavía no la has visto. Es un futbolista fabuloso y hay que prestarle atención. Pero no sólo a él; tenemos que trabajar como equipo para parar al Barcelona", señaló.

Alineaciones probables:



Chelsea: Courtois; Azpilicueta; Christensen, Rüdiger; Moses, Kanté, Fàbregas, Alonso; Willian o Pedro, Hazard y Morata.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta, Paulinho o Dembélé; Messi y Luis Suárez.

Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR).



Estadio: Stamford Bridge (Londres) (41.600 aficionados).