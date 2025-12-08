Ver Barcelona vs Frankfurt EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Spotify Camp Nou por la fecha 6 de la Champions League 2024/25. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 9 de diciembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN 2 y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, HBO Max y TNT Sports en México, Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) en España y Paramount+, Vix, TUDN y Univision en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.