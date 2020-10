No habrá reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el Barcelona vs. Juventus por la Champions League. El portugués volvió a dar positivo en una prueba de coronavirus y no dudó en exponer su enfado, a pocas horas del choque en Turín.

Cristiano Ronaldo envió un mensaje de ánimo para Juventus en redes sociales, pero también arremetió contra las pruebas de COVID-19, en un comentario posterior. Esto último fue una frase con contenido subido de tono, que tuvo que borrarlo a los minutos. "PCR es una m***”, escribió el luso.

Como era de esperarse, la imagen se convirtió en un viral, aunque Cristiano Ronaldo no se libró de las críticas. Eso sí, la estrella de Juventus recibió palabras de aliento de parte de sus millones de seguidores, que de seguro esperan su pronto regreso a las canchas.

Cristiano Ronaldo y su molestia con las pruebas PCR.

Cristiano Ronaldo dio positivo por coronavirus, cuando se encontraba en concentración con la selección de Portugal en la reciente fecha FIFA. Tras ello, la estrella ha estado en aislamiento y se ha perdido tres partidos de Juventus: dos por la Serie A y el estreno en la temporada en la Champions League.

Tras derrotar 2-0 a Dynamo de Kiev, en su primera presentación de la temporada en la Champions League, Juventus recibirá a Barcelona por la segunda jornada del Grupo G, este miércoles 28 de octubre, desde las 3:00 p.m. El enfrentamiento será transmitido por ESPN 2 para toda Latinoamérica.