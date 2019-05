Barcelona vs. Liverpool | Ernesto Valverde: "Tenemos que jugar como si no hubiera nada antes ni después" Ernesto Valverde también se ha referido a las bajas del cuadro rival en la antesala al Barcelona vs. Liverpool, por la vuelta de la Champions League

