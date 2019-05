Liverpool vs. Barcelona EN VIVO EN DIRECTO vía ESPN y Fox Sports: por pase a la final de la Champions League

Liverpool vs. Barcelona EN VIVO EN DIRECTO: se verán las caras hoy en el partido de vuelta por las semifinales de la Champions League (2:00 p.m. de Perú / 21:00 de España). El encuentro se desarrollará en Anfield Road y será transmitido a través de las señales de ESPN 2 y FOX Sports.

Liverpool vs. Barcelona EN VIVO EN DIRECTO: alineaciones

Liverpool: Alisson, Fabinho, Van Dijk, Milner, Mané, Henderson, Shaqiri, Robertson, Origi, Matip, Alexander-Arnold; Shaqiri, Origi y Mané.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Vidal, Rakitic, Busquets, Coutinho; Lionel Messi y Luis Suárez.

Barcelona acude al estadio de Anfield dispuesto a rematar la faena, en la vuelta de semifinales de la Champions League contra el Liverpool tras imponerse 3-0 en la ida, un resultado que le acerca a la final del 1 de junio en Madrid.

Liverpool vs. Barcelona EN VIVO EN DIRECTO: a qué se juega la semifinal de Champions League

Los Ángeles - 12:00 pm.

Estados Unidos - 12:00 pm.

El Salvador - 13:00 pm.

Guatemala - 13:00 pm.

Honduras - 13:00 pm.

Costa Rica - 13:00 pm.

Nicaragua - 13:00 pm.

Ciudad de México - 14:00 pm.

Bogotá - 14:00 pm.

Lima - 14:00 pm.

México - 14:00 pm.

Panamá - 14:00 pm.

Perú - 14:00 pm.

Colombia - 14:00 pm.

Ecuador - 14:00 pm.

Paraguay - 15:00 pm.

Puerto Rico - 15:00 pm.

Venezuela - 15:00 pm.

Bolivia - 15:00 pm.

Cuba - 15:00 pm.

Canadá - 15:00 pm.

Chile - 15:00 pm.

Nueva York - 15:00 pm.

Santiago - 15:00 pm.

Caracas - 15:00 pm.

República Dominicana - 15:00 pm.

Uruguay - 16:00 pm.

Brasil - 16:00 pm.

Argentina - 16:00 pm.

Río de Janeiro - 16:00 pm.

Buenos Aires - 16:00 pm.

Londes - 20:00 pm.

Rabat - 20:00 pm.

Kinshasa - 20:00 pm.

Barcelona - 21:00 pm.

Ciudad del Cabo - 21:00 pm.

Estambul - 22:00 pm.

Doha - 22:00 pm.

Nairobi - 22:00 pm.

Nueva Delhi - 00:30 am. (jueves 2 de mayo)

Jakarta - 2:00 am. (jueves 2 de mayo)

Pekín - 3:00 am. (jueves 2 de mayo)

Tokio - 4:00 am. (jueves 2 de mayo)

Sydney - 5:00 am. (jueves 2 de mayo)

Liverpool vs. Barcelona EN VIVO: qué canal transmite en directo la semifinal de Champions League

Argentina Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, FOX Play Sur, ESPN Sur

Australia Radio Barca, Optus Sport

Austria DAZN, Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD, Sky Go

Bélgica Vier, Proximus 11+, Club RTL

Bolivia Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bonaire, Saint Eustatius and Saba SportsMax 2, SportsMax App

Brasil Esporte Interativo, TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Canadá DAZN, Radio Barca

Chile Fox Sports Chile, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, FOX Play Sur, Fox Sports 1 Chile, ESPN2 Sur

Colombia FOX Play Sur, ESPN2 Andina, ESPN Play Sur, Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur

Costa Rica ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

República Dominicana Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, SportsMax 2, SportsMax App, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

El Salvador Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Francia RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania Sky Go, Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, DAZN

Guatemala FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN2 Norte

Honduras ESPN2 Norte, FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte, ESPN Play Norte

Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong

Internacional Radio Barca, UEFA Champions League App

Italia SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 1, Sky Sport Uno

Jamaica SportsMax 2, SportsMax App

Japón DAZN

Jordania beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 1, beIN 4K Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Corea del Sur SPOTV ON, SPOTV2, SPOTV

México ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte

Países Bajos Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select, Veronica TV

Nueva Zelanda SKY Go NZ, Sky Sport 1 NZ

Nicaragua Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte

Paraguay Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú ESPN Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports Peru

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Suecia Viaplay Sweden, TV6 Sweden, Viasat Sports Premium

Suiza Teleclub Sport 2 / Sky Sport 2, RMC Sport 1, DAZN, TeleClub Sport Live

Reino Unido BT Sport 4K UHD, BT Sport 2, BT Sport Live

Estados Unidos Univision NOW, Univision Radio, Watch TNT, Univision, Univision Deportes En Vivo, Radio Barca, TNT USA, Univision Deportes, B/R Live

Uruguay Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Uruguay, ESPN Sur, ESPN2 Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Venezuela FOX Play Norte, ESPN Sur, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Andina, ESPN Play Sur, Fox Sports 2 Cono Norte



Liverpool vs. Barcelona: posibles alineaciones

El equipo azulgrana llega con una buena renta al campo de los ‘reds’, pero el técnico Ernesto Valverde no está confiado por ello. "Tenemos un buen resultado para la vuelta, pero la eliminatoria no está cerrada, ni mucho menos", dijo el estratega.

El técnico de Barcelona dio descanso a las principales figuras de la plantilla para afrontar el duelo contra Celta de Vigo en la Liga Santander, torneo que ya conquistó la semana pasada jugando en casa.

No obstante, la visita a Balaídos terminó con Ousmane Dembélé lesionado en el muslo izquierdo. Después de los exámenes médicos practicados en la institución, el francés quedó fuera de la convocatoria para viajar a Inglaterra.

Por su lado, la situación de Liverpool parece más compleja en la previa y no solo por los tres goles que debe remontar en casa. Jürgen Klopp declaró en rueda de prensa que Mohamed Salah quedó descartado.

“Se siente bien pero no está lo suficiente bien para jugar, eso es todo”, afirmó el alemán. El ‘Faraón’ no es la única baja en materia ofensiva, pues el fin de semana se confirmó la ausencia de Roberto Firmino.

Entonces, Klopp tendrá que confiar en la velocidad de Sadio Mané para hacer daño a la zaga del Barcelona. Divock Origi, autor del tanto para vencer a Newcastle en Premier League (3-2), Xherdan Shaqiri y Daniel Sturridge son las opciones de los ‘reds’.

Durante las últimas horas también se ha puesto en duda la presencia de Virgil Van Dijk. El defensor holandés entrenó separado de sus compañeros en la última sesión. Naby Keita también aparece en la lista de bajas.

Liverpool vs. Barcelona: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Arturo Vidal - Messi, Luis Suárez, Coutinho.



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum - Shaqiri, Sturridge, Mané.



Con información de AFP