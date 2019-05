Barcelona vs. Liverpool: canales, horarios y la guía completa de las semifinales de la Champions League

Barcelona vs. Liverpool se medirán por las semifinales de la Champions League 2018-2019. El cuadro culé será local en la ida, mientras que los reds cerrarán la llave en casa. El ganador de la serie chocará ante el vencedor del otro emparejamiento: Ajax de Holanda o Tottenham de Inglaterra.

► Tottenham vs. Ajax EN VIVO ONLINE vía FOX Sports / ESPN 2: semifinales de la Champions League

En la siguiente nota entérate cómo, cuándo y dónde se miden Barcelona vs. Liverpool por la ida de las semifinales de la Champions League 2018-2019, y en qué fecha, canales y horarios de transmisión se podrá ver por televisión e internet el partido.

Barcelona y Liverpool se enfrentan este miércoles 1 de mayo, a las 14:00 pm. Hora Peruana / 21:00 pm hora española, en el Camp Nou por ESPN 2. El encuentro corresponde a la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2018-2019 y enfrenta al Barcelona de Ernesto Valverde contra el Liverpool entrenado por el técnico alemán Jürgen Klopp. A continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en TV.

En España, el Barcelona vs. Liverpool por la Champions League será transmitido EN DIRECTO EN VIVO y ONLINE este miércoles 1 de mayo a las 21:00 horas por la señal de Movistar Liga de Campeones (canal 50 de Movistar+), Movistar Liga de Campeones UHD (canal 442 de Movistar+) y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange TV, que ofrecerán también el partido en Internet y con acceso desde cualquier PC/MAC, tablet o smartphone.



Barcelona vs. Liverpool: horarios en el mundo

Barcelona vs. Liverpool: horarios en el mundo. (Foto: Barcelona Noticias)

Los Ángeles - 12:00 pm.

Estados Unidos - 12:00 pm.

El Salvador - 13:00 pm.

Guatemala - 13:00 pm.

Honduras - 13:00 pm.

Costa Rica - 13:00 pm.

Nicaragua - 13:00 pm.

Ciudad de México - 14:00 pm.

Bogotá - 14:00 pm.

Lima - 14:00 pm.

México - 14:00 pm.

Panamá - 14:00 pm.

Perú - 14:00 pm.

Colombia - 14:00 pm.

Ecuador - 14:00 pm.

Paraguay - 15:00 pm.

Puerto Rico - 15:00 pm.

Venezuela - 15:00 pm.

Bolivia - 15:00 pm.

Cuba - 15:00 pm.

Canadá - 15:00 pm.

Chile - 15:00 pm.

Nueva York - 15:00 pm.

Santiago - 15:00 pm.

Caracas - 15:00 pm.

República Dominicana - 15:00 pm.

Uruguay - 16:00 pm.

Brasil - 16:00 pm.

Argentina - 16:00 pm.

Río de Janeiro - 16:00 pm.

Buenos Aires - 16:00 pm.

Londes - 20:00 pm.

Rabat - 20:00 pm.

Kinshasa - 20:00 pm.

Barcelona - 21:00 pm.

Ciudad del Cabo - 21:00 pm.

Estambul - 22:00 pm.

Doha - 22:00 pm.

Nairobi - 22:00 pm.

Nueva Delhi - 00:30 am. (jueves 2 de mayo)

Jakarta - 2:00 am. (jueves 2 de mayo)

Pekín - 3:00 am. (jueves 2 de mayo)

Tokio - 4:00 am. (jueves 2 de mayo)

Sydney - 5:00 am. (jueves 2 de mayo)



Barcelona vs. Liverpool: canales de transmisión

Barcelona vs. Liverpool: canales de transmisión. (Foto: Barcelona Noticias)

Argentina - ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Australia - Radio Barca, Optus Sport

Bélgica - Proximus 11+, Q2 Belgium, Club RTL

Bolivia - ESPN Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil - TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus

Bulgaria - bTV Action, Voyo Sport

Camerún - SuperSport Live, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 3 Africa

Canadá - Radio Barca, DAZN

Chile - Fox Sports 1 Chile, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Chile, FOX Play Sur, ESPN Sur

China - PPTV Sport China, CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia - ESPN Sur, ESPN2 Andina, Fox Sports Colombia, ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Costa Rica - FOX Play Norte, ESPN Norte, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Croacia - HRT 2

Dinamarca - TV3+ HD, Viaplay Denmark, Viasat Ultra HD

República Dominicana - ESPN Play Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador - ESPN2 Andina, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Egipto - beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 14, beIN 4K Arabia, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador - Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte

Estonia - TVPlay Sports, TV6 Estonia

Etiopía - SuperSport 3 Africa, SuperSport Live

Fiyi Sky Sport 1 NZ, FBC Sports

Finlandia - Viasat Ultra HD, C More Suomi, C More Sport 1, Viasat Sports Premium

Francia - RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania - SRF zwei, Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, DAZN, Sky Go

Ghana - SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, Canal+ Sport 1 Afrique

Grecia - Cosmote Sport 1 HD

Guatemala - FOX Play Norte, ESPN Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte

Honduras - FOX Play Norte, ESPN Norte, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Hong Kong - beIN Sports Connect Hong Kong

Hungría - M4 Sports

Islandia - Stöð 2 Sport

India - SONY TEN 2 HD, Sony LIV, SONY TEN 2

Indonesia - K-Vision, RCTI

Internacional - Facebook Live, Radio Barca, UEFA Champions League App

Irán - Channel 3, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 11

Iraq - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 1, beIN 4K Arabia

Irlanda - BBC Radio 5 Live, BT Sport Live, Virgin TV Go, BT Sport 2

Italia - SKY Go Italia, RAI Play, RAI Uno, RSI La 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Calcio 1

Japón - DAZN

Corea del Sur - SPOTV ON, SPOTV2, SPOTV

México - Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, FOX Play Norte

Moldavia - Canal 3

Mónaco - RMC Sport 1

Marruecos - beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 14, beIN 4K Arabia

Países Bajos - Ziggo Sport 14, Veronica TV, Ziggo Sport Select

Nueva Zelanda - Sky Sport 1 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua - ESPN Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, FOX Play Norte

Nigeria - Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 3 Nigeria, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live

Noruega - Viaplay Norway, Viasat Ultra HD, Viasport 1

Pakistán - SONY TEN 2 HD, Sony LIV, SONY TEN 2

Panamá - ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte

Paraguay - ESPN Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Perú - ESPN Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Peru

Polonia - Polsat Sport Premium 1, TVP Sport, IPLA, TVP1, TVP Sport Live Streaming

Portugal - Eleven Sports 1 Portugal

Rusia - Матч! Игра, Матч! Футбол 1

Arabia Saudita - beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14, beIN 4K Arabia, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Senegal - SuperSport Live, SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique

Serbia - HRT 2, RTRS TV, RTS 1, Arena Sport 1 Serbia

Eslovaquia - Orange Sport 1

Eslovenia - HRT 2, Kanal A

España - Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Suecia - Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium, Viasat Ultra HD

Suiza - DAZN, TeleClub Sport Live, SRF zwei, Teleclub Sport 2 / Sky Sport 2, RMC Sport 1, RSI La 2, RTS Deux, RTS Sport

Siria - beIN 4K Arabia, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14, beIN SPORTS CONNECT

Taiwan - ELTA Sports 3

Trinidad y Tobago - FOX Play Sur

Túnez - beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN 4K Arabia

Turquía - Digiturk Play, Idman TV, beIN Sports Turkey, beIN CONNECT Turkey

Ucrania - OLL.tv, Futbol 2

Emiratos Árabes Unidos - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 1, beIN 4K Arabia

Reino Unido - BT Sport 4K UHD, BT Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos - Watch TNT, Univision NOW, B/R Live, Univision, Radio Barca, Univision Deportes En Vivo, TNT USA, Univision Deportes

Uruguay - Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, ESPN2 Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay, ESPN Play Sur

Venezuela - ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Andina, ESPN Sur, FOX Play Norte



Barcelona vs. Liverpool: amores del pasado vuelven al presente

El uruguayo Luis Suárez y el brasileño Philippe Coutinho se enfrentarán al Liverpool, donde eran las figuras estelares antes de incorporarse al Barcelona.

Suárez estuvo cuatro temporadas en Inglaterra para después mudarse a España en 2014, mientras que Coutinho pasó seis temporadas con el Liverpool antes de una transferencia destacada al club español el año pasado.



Barcelona vs. Liverpool: amores del pasado vuelven al presente. (Foto: Twitter)

Aunque Suárez ha florecido con el Barcelona tras dejar al Liverpool, convirtiéndose en el compañero perfecto para Messi en el ataque, Coutinho todavía tiene que mostrar la misma forma que lo hizo ser un jugador clave en el cuadro inglés. El brasileño no ha sido un titular habitual para el Barcelona y ha sido abucheado en ocasiones por algunos aficionados en el estadio Camp Nou.

El Barcelona no tiene lesiones nuevas que reportar luego de un fin de semana en el que conquistó su 26to título de la Liga española.



Barcelona vs. Liverpool: los 'Reds' y la sangrienta lucha por dos títulos

Liverpool está enfrascado en una contienda por el título de la Premier League, ubicado un punto abajo del Manchester City con dos jornadas restantes. Eso significa que Klopp no ha podido darles descanso a sus jugadores, a diferencia de su contraparte en el Barcelona, Ernesto Valverde, y jugó con un cuadro completo el viernes en una victoria por 5-0 ante Huddersfield.

Roberto Firmino se perdió el partido por una lesión en la ingle y el delantero brasileño sigue en duda para el partido de ida contra el Barcelona el miércoles.



Barcelona vs. Liverpool: los 'Reds' y la sangrienta lucha por dos títulos. (Foto: Twitter)

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras en la Champions League fue en 2007, con el Liverpool que avanzó gracias a los goles de visitante en los octavos de final.



Barcelona vs. Liverpool: la lucha por el prestigio

Barcelona vs. Liverpool: la lucha por el prestigio. (Foto: AFP)

El miércoles el Barcelona intentará continuar su camino hacia la reconquista de la Champions, un título que se le escapa desde 2015, objetivo principal de un club que ya ganó el campeonato español y que jugará además la final de la Copa del Rey.

El astro argentino Lionel Messi sabe que recuperar 'la Orejona' supone multiplicar sus opciones de ganar el Balón de Oro al final de año. Sería su sexto galardón, uno más que su gran rival Cristiano Ronaldo, fuera de la competición en cuartos.



Barcelona vs. Liverpool: duelo de ida por las semifinales de la Champions League

Barcelona vs. Liverpool: duelo de ida por las semifinales de la Champions League. (Foto: Twitter)

El Barcelona regresó a los entrenamientos con la mente puesta en la ida de las semifinales de la Champions League 2018-2019 que disputará el próximo miércoles (14:00 pm. / Hora Peruana) ante el Liverpool en el Camp Nou.

En la sesión de recuperación celebrada en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, participaron todos los jugadores disponibles del primer equipo.

El Barcelona realizará este martes (18.00 pm. / Hora España) el último entrenamiento antes de recibir la visita del Liverpool. Antes de la sesión, a las 17.00 horas, el croata Ivan Rakitic y el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, comparecerán ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva.

A las 20.00 h, en el Camp Nou, está prevista la rueda de prensa del entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, junto a otro jugador del equipo inglés.

Barcelona vs. Liverpool: lucha línea por línea

Barcelona vs. Liverpool: lucha línea por línea. (Foto: Barcelona Noticias)

El holandés Bjorn Kuipers ha sido designado para dirigir este miércoles el partido Barcelona-Liverpool, correspondiente a la ida de semifinales de la Champions League.

Kuipers estará auxiliado en las bandas del Camp Nou por sus compatriotas Mario Diks y Erwin Zeinstra; el encargado del VAR será Danny Makkelie y el auxiliar de este Pol van Boekel, en tanto que el cuarto colegiado será el griego Tasos Sidiropoulos.

Barcelona vs. Liverpool: alineaciones posibles

Barcelona: Ter Stegen, Alba, Piqué, Lenglet, Sergi Roberto, Arthur, Busquets, Rakitic, Coutinho, Suárez y Messi.

DT: Ernesto Valverde.

Liverpool: Allison, Robertson, van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Keita, Mane, Firmino y Salah.

DT: Jürgen Klopp.