Barcelona vs. Liverpool EN VIVO EN DIRECTO: con Messi y Salah, por Champions League | Vía ESPN y FOX Sports

Barcelona vs. Liverpool EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque de este miércoles 1 de mayo, con Lionel Messi y Mohamed Salah, de ida por las semifinales de la Champions League en el Camp Nou (2:00 p.m. hora de Perú / 21:00 horas de España), con transmisión de ESPN y FOX Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Barcelona, en su momento más dulce de la temporada, recibe este miércoles al Liverpool con el propósito de lograr una convincente victoria en la ida que le permita dar un paso más hacia la soñada final de la máxima competición continental. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Champions League.

Barcelona vs. Liverpool: horarios en el mundo

Los Ángeles - 12:00 pm.

Estados Unidos - 12:00 pm.

El Salvador - 13:00 pm.

Guatemala - 13:00 pm.

Honduras - 13:00 pm.

Costa Rica - 13:00 pm.

Nicaragua - 13:00 pm.

Ciudad de México - 14:00 pm.

Bogotá - 14:00 pm.

Lima - 14:00 pm.

México - 14:00 pm.

Panamá - 14:00 pm.

Perú - 14:00 pm.

Colombia - 14:00 pm.

Ecuador - 14:00 pm.

Paraguay - 15:00 pm.

Puerto Rico - 15:00 pm.

Venezuela - 15:00 pm.

Bolivia - 15:00 pm.

Cuba - 15:00 pm.

Canadá - 15:00 pm.

Chile - 15:00 pm.

Nueva York - 15:00 pm.

Santiago - 15:00 pm.

Caracas - 15:00 pm.

República Dominicana - 15:00 pm.

Uruguay - 16:00 pm.

Brasil - 16:00 pm.

Argentina - 16:00 pm.

Río de Janeiro - 16:00 pm.

Buenos Aires - 16:00 pm.

Londes - 20:00 pm.

Rabat - 20:00 pm.

Kinshasa - 20:00 pm.

Barcelona - 21:00 pm.

Ciudad del Cabo - 21:00 pm.

Estambul - 22:00 pm.

Doha - 22:00 pm.

Nairobi - 22:00 pm.

Nueva Delhi - 00:30 am. (jueves 2 de mayo)

Jakarta - 2:00 am. (jueves 2 de mayo)

Pekín - 3:00 am. (jueves 2 de mayo)

Tokio - 4:00 am. (jueves 2 de mayo)

Sydney - 5:00 am. (jueves 2 de mayo)

Barcelona vs. Liverpool: canales de transmisión en el mundo

Argentina - ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Australia - Radio Barca, Optus Sport

Bélgica - Proximus 11+, Q2 Belgium, Club RTL

Bolivia - ESPN Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil - TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus

Bulgaria - bTV Action, Voyo Sport

Camerún - SuperSport Live, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 3 Africa

Canadá - Radio Barca, DAZN

Chile - Fox Sports 1 Chile, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Chile, FOX Play Sur, ESPN Sur

China - PPTV Sport China, CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia - ESPN Sur, ESPN2 Andina, Fox Sports Colombia, ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Costa Rica - FOX Play Norte, ESPN Norte, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Croacia - HRT 2

Dinamarca - TV3+ HD, Viaplay Denmark, Viasat Ultra HD

República Dominicana - ESPN Play Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador - ESPN2 Andina, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Egipto - beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 14, beIN 4K Arabia, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador - Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte

Estonia - TVPlay Sports, TV6 Estonia

Etiopía - SuperSport 3 Africa, SuperSport Live

Fiyi Sky Sport 1 NZ, FBC Sports

Finlandia - Viasat Ultra HD, C More Suomi, C More Sport 1, Viasat Sports Premium

Francia - RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania - SRF zwei, Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, DAZN, Sky Go

Ghana - SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, Canal+ Sport 1 Afrique

Grecia - Cosmote Sport 1 HD

Guatemala - FOX Play Norte, ESPN Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte

Honduras - FOX Play Norte, ESPN Norte, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Hong Kong - beIN Sports Connect Hong Kong

Hungría - M4 Sports

Islandia - Stöð 2 Sport

India - SONY TEN 2 HD, Sony LIV, SONY TEN 2

Indonesia - K-Vision, RCTI

Internacional - Facebook Live, Radio Barca, UEFA Champions League App

Irán - Channel 3, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 11

Iraq - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 1, beIN 4K Arabia

Irlanda - BBC Radio 5 Live, BT Sport Live, Virgin TV Go, BT Sport 2

Italia - SKY Go Italia, RAI Play, RAI Uno, RSI La 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Calcio 1

Japón - DAZN

Corea del Sur - SPOTV ON, SPOTV2, SPOTV

México - Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, FOX Play Norte

Moldavia - Canal 3

Mónaco - RMC Sport 1

Marruecos - beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 14, beIN 4K Arabia

Países Bajos - Ziggo Sport 14, Veronica TV, Ziggo Sport Select

Nueva Zelanda - Sky Sport 1 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua - ESPN Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, FOX Play Norte

Nigeria - Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 3 Nigeria, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live

Noruega - Viaplay Norway, Viasat Ultra HD, Viasport 1

Pakistán - SONY TEN 2 HD, Sony LIV, SONY TEN 2

Panamá - ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte

Paraguay - ESPN Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Perú - ESPN Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Peru

Polonia - Polsat Sport Premium 1, TVP Sport, IPLA, TVP1, TVP Sport Live Streaming

Portugal - Eleven Sports 1 Portugal

Rusia - Матч! Игра, Матч! Футбол 1

Arabia Saudita - beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14, beIN 4K Arabia, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Senegal - SuperSport Live, SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique

Serbia - HRT 2, RTRS TV, RTS 1, Arena Sport 1 Serbia

Eslovaquia - Orange Sport 1

Eslovenia - HRT 2, Kanal A

España - Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Suecia - Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium, Viasat Ultra HD

Suiza - DAZN, TeleClub Sport Live, SRF zwei, Teleclub Sport 2 / Sky Sport 2, RMC Sport 1, RSI La 2, RTS Deux, RTS Sport

Siria - beIN 4K Arabia, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14, beIN SPORTS CONNECT

Taiwan - ELTA Sports 3

Trinidad y Tobago - FOX Play Sur

Túnez - beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN 4K Arabia

Turquía - Digiturk Play, Idman TV, beIN Sports Turkey, beIN CONNECT Turkey

Ucrania - OLL.tv, Futbol 2

Emiratos Árabes Unidos - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 1, beIN 4K Arabia

Reino Unido - BT Sport 4K UHD, BT Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos - Watch TNT, Univision NOW, B/R Live, Univision, Radio Barca, Univision Deportes En Vivo, TNT USA, Univision Deportes

Uruguay - Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, ESPN2 Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay, ESPN Play Sur

Venezuela - ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Andina, ESPN Sur, FOX Play Norte

El conjunto azulgrana, que ha dosificado esfuerzos las últimas semanas pensando en hacer algo grande en esta Champions League, se proclamó el pasado sábado, en el Camp Nou ante el Levante, campeón de LaLiga Santander. Con la final de Copa aparcada hasta dentro de un mes, ahora puede focalizar toda su energía en asegurar su presencia en la finalísima europea, algo que no sucede desde 2015.

En las últimas semanas, Ernesto Valverde ha ido administrando los minutos de la columna vertebral del equipo y su Barcelona llega a la cita más descansado que nunca. Empezando por su gran estrella, el argentino Lionel Messi, que en el último encuentro liguero ante Levante empezó de nuevo en el banquillo.

Por tanto, Valverde podrá alinear ante el Liverpool su once de gala, con la única duda de quién será el tercer hombre que acompañe a Messi y Luis Suárez en la punta de ataque: si el brasileño Philippe Coutinho o el francés Ousmane Dembélé. Aunque parece que el primero, que solo jugó la primera parte del último partido de Liga, parte con ventaja.

En cualquier caso, el momento parece propicio para que los azulgranas eliminen por fin a los 'Reds' de una eliminatoria europea, algo que no consiguieron en las tres ocasiones precedentes (en las semifinales de la Copa de la UEFA 1975-76 y 2000-01 y en los octavos de final de la Champions 2006-07).

El Liverpool, por su parte, llega a la cita enfrascado en la lucha por la Premier League y con el sueño del doblete aún vivo. Sus opciones domésticas se reducen cada día y la posibilidad de romper la maldición que atormenta Anfield desde hace 30 años es cada vez más remota.

La resistencia del Manchester City a caer les ha dejado a dos partidos de perder el título y dependientes de lo que hagan los celestes. Por ello, la opción de aferrarse a la Champions League cada vez suena con más fuerza en el norte de Inglaterra, aunque sea el Barcelona de Messi el que llame a la puerta.

La mejor noticia para los de Jürgen Klopp es que pueden contar con todos sus efectivos. Roberto Firmino se perdió el choque ante el Huddersfield Town del fin de semana pasado por un problema muscular, pero ya parece recuperado para el envite en Barcelona. Incluso Alex Oxlade-Chamberlain, que disputó ante el Huddersfield sus primeros minutos de la temporada.

Mohamed Salah y Sadio Mané llegan a la cita en racha, con 21 y 20 goles respectivamente en la Premier, comandando la Bota de Oro de la liga inglesa. Alisson Becker también está de enhorabuena después de que el triunfo por 5-0 ante el Huddersfield supusiera su encuentro número 20 imbatido en esta temporada en la Premier, lo que supone el récord de la entidad, igualando a Pepe Reina.

Barcelona vs. Liverpool: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Athur, Rakitic, Lionel Messi, Coutinho y Luis Suárez.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Mané, Salah y Firmino.



Árbitro: Bjorn Kuipers (HOL).



Estadio: Camp Nou.