HOY, Barcelona vs. Liverpool: horarios y canales para SEGUIR EN DIRECTO el duelo por Champions League

VER EN VIVO ONLINE AQUÍ | Llegó el día. HOY, martes 7 de mayo, se conocerá al primer finalista de la Champions League , pues Barcelona y Liverpool se enfrentarán en Anfield por la vuelta de las ‘semis’ de la competición continental. El encuentro, de vital importancia para ambos clubes, dará inicio a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España comenzará a las 21:horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

La escuadra azulgrana tiene casi todo a su favor para acabar celebrando en territorio inglés. Y es que los dirigidos por Ernesto Valverde llegan a este encuentro con una importante y abultada ventaja de 3-0, que se registró en el Camp Nou, donde Lionel Messi brilló con luz propia anotando dos ‘pepas’.

Sin embargo, el Barcelona no se confía, pues sabe que el Liverpool intentará conseguir la hazaña en su casa para poder acceder a la tan ansiada final de la Champions League , por segunda temporada consecutiva.

Precisamente, para cumplir con ese objetivo, el conjunto inglés deberá hacer un partido perfecto marcando, por lo menos, tres goles durante los 90’ (sin que le anoten) para igualar la serie y forzar el alargue. Si en caso los ‘reds’ acaban el partido 4-0, pasan directamente.

Pero además del marcador en contra, el Liverpool deberá afrontar el compromiso con el Barcelona por Champions League sin Mohamed Salah y Roberto Firmino , pues ambos se encuentran lesionados. Sin duda, bajas sensibles en el equipo de Jürgen Klopp .



Barcelona vs. Liverpool: alineaciones posibles

Barcelona : Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Coutinho y Suárez.

DT: Ernesto Valverde.

Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Gómez, van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Shaqiri, Mané y Sturridge.

DT: Jürgen Klopp.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Champions League?

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía DAZN, Sky Sport 1 HD , Sky Sport UHD y Sky Go

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur