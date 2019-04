Barcelona vs. Liverpool: canales para ver EN DIRECTO el partido por la Champions League

► Barcelona vs. Liverpool: UEFA designó al árbitro para la semifinal de Champions League



De infarto. Barcelona recibirá este miércoles 1 de mayo al Liverpool en el Camp Nou por la ida de la semifinal de la Champions League . El vibrante encuentro de pronóstico reservado se jugará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España iniciará a las 21:00 horas y lo podrás seguir vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones.

Los dirigidos por Ernesto Valverde llegan al esperado duelo tras haber eliminado sin mucha dificultad al Manchester United por un global de 4-0 en cuartos de final, con una actuación clave de Lionel Messi tanto en la ida como en la vuelta.

Lionel Messi anotó dos goles al Manchester United en cuartos de final de la Champions League. (AFP) Lionel Messi anotó dos goles al Manchester United en cuartos de final de la Champions League. (AFP)

Por si fuera poco, en el último fin de semana, el Barcelona consiguió el título de LaLiga Santander con tres fechas de anticipación luego de vencer por la mínima diferencia al Levante y sacar una importante ventaja frente a su más cercano perseguidor, el Atlético de Madrid (2°), por lo que los jugadores, teniendo el ánimo a tope, saldrán al campo de juego con la consigna de dar un importante paso en el encuentro de ida de las ‘semis’ de la Champions League .

Si bien el presente que atraviesa la escuadra azulgrana es muy bueno, el plantel en general no se confía, pues es consciente que el Liverpool también pasa por un estupendo momento futbolístico y le puede hacer bastante daño en un pestañeo.

Precisamente, en la Champions League , los ‘reds’ llegaron a esta instancia tras apabullar en cuartos de final al Porto por 6-1 en el global. Fue prácticamente un paseo para el conjunto dirigido por Jürgen Klopp , que también marcha segundo en la tabla de la Premier League con 91 puntos, a uno del Manchester City (1°).

Por esa razón, el duelo entre el Barcelona y el Liverpool es considerado por muchos como una final adelantada del certamen continental. Un espectáculo que ningún amante del fútbol se quisiera perder.



Barcelona vs. Liverpool: alineaciones posibles

Barcelona : Ter Stegen, Alba, Piqué, Lenglet, Sergi Roberto, Arthur, Busquets, Rakitic, Coutinho, Suárez y Messi.

DT: Ernesto Valverde.

Liverpool : Allison, Robertson, van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Keita, Mane, Firmino y Salah.

DT: Jürgen Klopp.



Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía Sky Sport UHD, DAZN, Sky Sport 1 HD, Sky Go, SRF zwei

México: 14:00 horas vía Fox Sports Norte, Fox Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía TNT Brazil, Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur