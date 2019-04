► Barcelona vs. Liverpool: cómo detener a Lionel Messi en Champions League, según Andrew Robertson



Barcelona y Liverpool serán los protagonistas de un vibrante compromiso en el Camp Nou cuando se enfrenten este miércoles 1 de mayo por la ida de la semifinal de la Champions League. El duelo fue programado a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España iniciará a las 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones.

La escuadra azulgrana sabe que el choque ante los ‘reds’ en condición de local es muy importante de cara a sus aspiraciones en la temporada, por lo que buscará obtener un resultado positivo que le transmita tranquilidad para el encuentro de vuelta.

El Barcelona llega esta instancia de la Champions League luego de haber eliminado sin mucha dificultad al Manchester United en cuartos de final, con un global de 4-0 y un Lionel Messi clave para encaminar la llave a favor de los culés. Por si fuera poco, el último fin de semana, el club obtuvo el título de LaLiga Santander, por lo que anda con el ánimo al 100%.

Si bien los dirigidos por Ernesto Valverde tienen un reciente antecedente positivo frente a un club inglés, no se confían en lo absoluto, pues consideran que el Liverpool tiene buenos jugadores en todas sus líneas y que ellos tratarán de dar el ‘golpe’ de visita.

Sobre todo teniendo en cuenta que en cuartos de final de la Champions League, los ‘reds’ demostraron todo su poderío ofensivo apabullando 6-1 en el global al Porto.

A dicho resultado abultado se le suma el conseguido el último viernes por Premier League, pues el Liverpool también supo golear al Huddersfield Town por 5-0, lo que le valió para llegar a los 91 puntos en el certamen doméstico, donde marcha segundo, a uno del líder Manchester City.



Estadísticas del partido por semifinales

Para el importante choque por semifinales de la Champions League, el Barcelona podrá contar con Lionel Messi, máxima estrella del conjunto catalán que ha anotado, hasta el momento, 10 ‘pepas’ en el certamen continental, una cifra que lo coloca en lo más alto de la tabla de goleadores.

El Liverpool, en tanto, tiene bajo su manga a un tridente ofensivo conformado por Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, quienes ‘meten’ miedo a cualquier rival. Cada uno ha marcado cuatro goles en la presente Liga de Campeones.



El favorito en la casa de apuestas

El Barcelona es favorito por muy poco en las casas de apuestas para quedarse con la victoria frente al Liverpool por la ida de la semifinal de la Champions League. Rushbet, Bet365, William Hill y Bwin contemplan una cuota de 2,50 si ganan los azulgranas.

Bet Fair, en tanto, estima una cuota de 2,40 para los culés. Con respecto a un triunfo del conjunto inglés, todas las casas de apuestas mencionadas pagan entre 3,50 y 3,60.



Barcelona vs. Liverpool: alineaciones posibles

Barcelona: Ter Stegen, Alba, Piqué, Lenglet, Sergi Roberto, Arthur, Busquets, Rakitic, Coutinho, Suárez y Messi.

DT: Ernesto Valverde.

Liverpool: Allison, Robertson, van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Keita, Mane, Firmino y Salah.

DT: Jürgen Klopp.



Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía Sky Sport UHD, DAZN, Sky Sport 1 HD, Sky Go, SRF zwei

México: 14:00 horas vía Fox Sports Norte, Fox Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía TNT Brazil, Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur