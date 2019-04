Barcelona vs. Manchester United: ¿qué resultado necesita cada equipo para clasificar en la Champions?

El gol de visitante puede definir todo. Barcelona vs. Manchester United jugarán la revancha por los cuartos de final de la Champions League el próximo 16 de abril en el Camp Nou y solo uno podrá inscribir su nombre entre los cuatro mejores del torneo europeo. Y aquí te contamos qué necesitan para lograrlo.

El 1-0 en favor de los blaugranas les da la primera chance de avanzar a la semifinal. Ganando o empatando, Barcelona estará entre los cuatro mejores de Europa una vez más. Pero si pierde la situación cambia.

El 1-0 es un resultado corto, por lo que, si Manchester United gana en el Camp Nou por el mismo marcador, habrá alargue y si persiste la igualdad se llegará hasta la definición por penales.

En caso el triunfo de Manchester United sea por diferencia de un gol, pero con ambos equipos anotando (2-1; 3-2; 4-3, etc.), serán los ingleses los que avancen a la siguiente fase por la regla del gol de visitante.

Barcelona golpeó primero ganando en Old Trafford, pero no deben olvidar que Manchester United fue capaz de revertir un 2-0 en casa ante el PSG para llegar hasta donde está en estos momentos. Los 'Diablos Rojos' aún no están muertos.