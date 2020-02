Hirving Lozano pasó de ser el fichaje estrella de Napoli e infaltable en el equipo titular -desde que llegó al cuadro italiano- a un jugador con mínimas oportunidades para mostrar su valía en el campo. La ausencia del mexicano ante el Barcelona, en el encuentro de ida de octavos de final de la Champions League, fue una muestra más.

“No lo estoy considerando mucho en este momento porque estoy tomando otras decisiones. Él tiene que trabajar y estar listo. No es el único que no está jugando. Hoy estoy en búsqueda de otras características y él no está encontrando espacio, debe trabajar”, ya había anticipado el entrenador de Napoli, Genaro Gatusso.

Hirving Lozano no estuvo en la lista de convocados para el choque de este martes en el Estadio San Paolo. Es más, previo al choque contra los azulgranas, el atacante recibió un golpe al orgullo al ser mandado inicialmente a entrenar con el conjunto juvenil, para luego terminar la sesión con sus compañeros del primer equipo.

Napoli frenó al Barza

El Napoli sujetó al Barcelona para acabar empatando 1-1 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, con lo que la eliminatoria se decidirá el 18 de marzo en el Camp Nou.

El belga Dries Mertens abrió el marcador de disparo por la escuadra (30), antes de que Antoine Griezmann equilibrara (57) en el estadio de San Paolo en un partido que el Barcelona acabó con diez por la expulsión de Arturo Vidal por doble amonestación (88).

“Al final es un empate, que es un buen resultado teniendo en cuenta que tenemos otro partido en casa”, dijo el técnico del Barcelona, Quique Setién, tras el partido.

“El Barcelona tuvo problemas porque fuimos muy cuidadosos. Lo hicimos bien como equipo, jugando juntos, sólo cometimos un error”, aseguró, por su parte, el técnico del Napoli, Gennaro Gattuso.