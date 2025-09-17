Ver Barcelona vs. Newcastle EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el St. James’ Park por la fecha 1 de la Champions League . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ en Sudamérica,TNT Sports, Max y Amazon Prime Video lo pasan en México, en España lo televisa Movistar Liga de Campeones, y TUDN y Paramount+ en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

