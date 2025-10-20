Ver Barcelona vs. Olimpiacos EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Olímpico de Montjuic por la fecha 3 de la Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 21 de octubre de 2025, a las 11:45 de la mañana (hora peruana), que son la 1:45 PM de Argentina y Chile, las 10:45 AM de México y las 6:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica; TNT Sports, Max y Amazon Prime Video lo pasan en México; Movistar+ y Movistar Liga de Campeones en España. En Estados Unidos lo transmiten TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.