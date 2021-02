Neymar sufrió un nuevo revés en su carrera este jueves. PSG anunció a través de un comunicado que el delantero sufrió una lesión que le impedirá entrar acción por cuatro semanas. De ese modo, el jugador será en gran ausente del juego contra Barcelona por la ida de octavos de final de la Champions League.

Luego de conocer la gravedad de la molestia, el brasileño escribió un duro post en su cuenta oficial en Instagram. En la carta abierta, el astro se quejó de las constantes faltas que recibe y de las críticas provenientes de los medios o los rivales, como el entrenador del Caen, quien le acusó por llorar.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante”, empieza el brasileño. “Una vez más me detendré por un tiempo de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y termino siendo golpeado constantemente. No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... Me entristece mucho”, señaló.

Luego, Neymar se dirigió a las personas que le han señalado. “Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador, comentarista o qué carajo decir ‘realmente tienen que golpearle’, ‘se cae’, ‘llorón’, ‘niño’, ‘mimado’, etc... Sinceramente me entristece y no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Yo solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más”, cerró.

¿Cómo se lesionó Neymar?

El brasileño se retiró lesionado del partido que enfrentó a su equipo con el Caen, correspondiente a los treintaidosavos de final de la Copa de Francia, después de sufrir un fuerte golpe en su pierna izquierda, en un partido que resolvieron los parisinos por 0-1.

Neymar fue impactado por un defensa del Caen, Steeve Yago, y estuvo durante varios minutos visiblemente molesto. El brasileño se lamentaba de la rodilla y del aductor izquierdo y acabó solicitando el cambio a los 60 minutos de partido.