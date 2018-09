Barcelona inicia el martes ante el PSV Eindhoven (EN DIRECTO EN VIVO vía ESPN) su camino hacia el título de la Champions League, una competición que no gana desde 2015 y que se ha convertido en su gran deseo.

Barcelona vs. PSV Eindhoven: alineaciones EN VIVO

Barcelona vs. PSV Eindhoven: incidencias EN VIVO

"El año pasado ganamos la Liga y la Copa (del Rey), pero nos quedó la espinita de la Champions, sobre todo por la forma en la que se produjo la eliminación", recordaba el 15 de agosto pasado el capitán del Barça, el astro argentino Leo Messi.

Barcelona vs. PSV: horarios y canales en el mundo



Perú - 11:55 a.m. - FOX Sports

​México - 11:55 a.m. - FOX Sports / ESPN / Televisa

​Colombia - 11:55 a.m. - FOX Sports / ESPN / RCN Televisión

Argentina - 2:55 p.m. - FOX Sports

​Chile - 2:55 p.m. - FOX Sports

Ecuador - 11:55 a.m. - FOX Sports / ESPN / RTS

España - 6:55 p.m. - Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 12:55 p.m. - FOX Sports / ESPN

"Vamos a darlo todo para que esa copa tan linda vuelva al Camp Nou", añadió ante los aficionados azulgranas antes jugar el Trofeo Joan Gamper contra el Boca Juniors.

"Me gusta que tengan esas ganas, que tengan una motivación extra, es lo ideal", dijo este lunes el técnico azulgrana, Ernesto Valverde.



El Barça lleva tres años consecutivos cayendo en cuartos de final, habiendo sido especialmente dolorosa su eliminación el pasado año cuando tras ganar 4-1 en la ida ante la Roma, cayó 3-0 en la vuelta.

Los azulgranas están decididos a sacarse esa espinita y, de entrada, llegan a este encuentro en plena racha de resultados con cuatro victorias en cuatro partidos en la Liga española, que encabezan en solitario.

Sin embargo, el juego desarrollado por el equipo azulgrana ha dejado algunas dudas por momento, especialmente cuando faltan los grandes titulares.

El Barça, con rotaciones, empezó ese partido desubicado y falto de precisión, hasta que el 'Txingurri' Valverde metió a Sergio Busquets y a Philippe Coutinho, auténticos revulsivos, que apuntan a titulares ante el equipo holandés.

El PSV, optimista



Busquets se reveló como necesario en el centro del campo y apunta a titular frente al PSV que entrena el exbarcelonista Mark Van Bommel, mientras por delante Luis Suárez y Leo Messi, deberían estar acompañados por Ousmane Dembélé, uno de los jugadores del Barça más activos en lo que va de temporada.

El extremo francés lleva 3 goles en cuatro partidos, solo uno menos de los que marcó en toda la temporada pasada en 23 encuentros, y, sin duda, intentará volver a anotar ante el PSV.



"Esperamos mucho de él, que siga dando el rendimiento que nos está dando", aseguró Valverde.

El equipo holandés llega a Barcelona en un buen momento de forma, como el único equipo de la liga holandesa que lleva pleno de victorias en cinco partidos, liderando su campeonato.

El equipo de Van Bommel acaba de golear 7-0 al ADO Den Haag el sábado con un doblete del delantero mexicano Hirving Lozano y otro del centrocampista uruguayo Gastón Pereiro, además de un tanto del también mexicano Erik Gutiérrez.

"Para mí es un sueño estar aquí", dijo Lozano este lunes en rueda de prensa.

Lozano y Pereiro serán dos de los principales peligros del equipo holandés, junto al delantero Luuk de Jong.

Aunque consciente de la dificultad, Van Bommel encara el partido con cierto optimismo.

"Todos los años se producen sorpresas, tenemos que partir de una base positiva si no, nos habríamos quedado en casa", aseguró el técnico del PSV este lunes en rueda de prensa.



AFP

Probables alineaciones



Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho - Messi, Luis Suárez, Dembélé.



PSV Eindhoven: Zoet - Dumfries, Schwaab, Viergerver, Angeliño - Pereiro, Hendrix, Rosario - Bergwijn, De Jong, Lozano.