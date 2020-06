El Comité Ejecutivo de la UEFA anunció el reciente miércoles que las llaves de cuartos de final en adelante, de la presente edición de la Champions League, se definirán partido único. La noticia tal parece que no ha dejado del todo satisfecho al entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, quien cuestionó la medida.

“Jugar la Champions a partido único es lo peor para todos, no solo para el Barcelona, porque con ida y vuelta tienes posibilidades de resolver un posible accidente”, aseguró el estratega, un día antes del compromiso liguero contra el Sevilla, programado para las 3:00 p.m. (hora peruana).

No obstante, Setién admitió que él y su equipo no tendrán más remedio que adaptarse a los cambios. “Nos hemos de adaptar a eso y no cometer errores. Lo hemos de aceptar porque lo ha decidido así la UEFA. Lo que sí espero es que ante el Napoli sí podamos jugar aquí y no en un campo neutral”, contó.

El FC Barcelona tiene pendiente el choque de vuelta de octavos de final de la Champions League ante Napoli. En tierras italianas, el resultado fue un empate a uno, por lo que la llave está abierta. Se espera novedades de parte de la UEFA sobre si la revancha tendrá lugar en el Camp Nou o en tierras portuguesas.

Por lo pronto, el FC Barcelona se prepara para un duro desafío frente al cuadro sevillano, por una jornada más de LaLiga Santander. El conjunto ‘Culé' encabeza la clasificación y buscará un nuevo triunfo, para acercarse al título del campeonato doméstico.

NO DEJES DE VER