Pese a la oleada de lesionados y la cercanía del Clásico liguero del sábado ante el Real Madrid, el Barcelona no se desvió en su rumbo hacia octavos de final de la Liga de Campeones europea y venció 2-1 en casa al Shakhtar Donetsk, este miércoles.

Ferran Torres (minuto 28) y Fermín López (36) firmaron los goles locales en la primera mitad. En la segunda, el equipo ucraniano acortó en el 62 mediante Georgiy Sudakov, pero sin llegar a culminar la remontada.

Con un pleno de 9 puntos en tres jornadas del grupo H, el Barça está con pie y medio en las rondas de eliminación directa del máximo torneo europeo, algo que no consiguió en las dos anteriores temporadas.

El equipo catalán no arrancaba con tres triunfos seguidos en su grupo de Champions desde la temporada 2020-2021, la última de la ‘era Messi’.

Barça y Shakhtar volverán a verse las caras en la cuarta jornada, el 7 de noviembre, con los segundos como locales en el Volksparkstadion de Hamburgo (Alemania), ya que no juegan en Ucrania por el conflicto bélico en el país.

Pero antes de pensar en ese duelo, el Barcelona tiene un partido de máxima rivalidad y exigencia el sábado. Lidera ya en su grupo europeo y la misión entonces será desbancar al Real Madrid de la primera posición de la Liga española.

CUÁNDO JUEGA BARCELONA VS. SHAKHTAR

El duelo por la fecha 3 de la Champions League entre Barcelona vs. Shakhtar Donetsk se disputará este miércoles 25 de octubre del 2023 en el Estadio Olímpico de Montjuic.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. SHAKHTAR

El partido entre Barcelona vs. Shakhtar Donetsk está programado para jugarse a partir de las 11:45 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 10:45 horas

Perú: 11:45 horas

Ecuador: 11:45 horas

Colombia: 11:45 horas

Bolivia: 12:45 horas

Venezuela: 12:45 horas

Chile: 12:45 horas

Argentina: 13:45 horas

Paraguay: 13:45 horas

Uruguay: 13:45 horas

Brasil: 13:45 horas

EN QUÉ CANAL TRANSMITEN BARCELONA VS. SHAKHTAR

El encuentro entre Barcelona vs. Shakhtar Donetsk por la fecha 3 del Grupo H de la Champions League será transmitido por las señales de Movistar Liga de Campeones, ESPN, FOX Sports, TNT Sports y Star PLus. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER BARCELONA VS. SHAKHTAR EN DIRECTO

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Barcelona vs. Shakhtar Donetsk por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en HBO Max, Star Plus, Paramount Plus o Amazon Video.