Barcelona vs. Slavia Praga EN VIVO: Messi decidió no darle el balón a Griezmann y su remate se estrelló en el palo | VIDEO El delantero argentino Lionel Messi tuvo una inmejorable opción de gol para el 1-0 durante el primer tiempo del duelo entre Barcelona vs. Slavia Praga por la cuarta fecha del Grupo F de la Champions League. El atacante sudamericano decidió por la personal cuando tenía a Antoine Griezmann en mejor posición para rematar