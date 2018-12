Barcelona vs. Tottenham juegan EN VIVO por la fecha 6 del Grupo B de la Champions League 2018-19 este martes en el estadio Camp Nou de España desde las 21:00 horas (hora local, 3:00 p.m. hora peruana) y por transmisión de ESPN 2. Los culés tienen el primer lugar asegurado, pero el cuadro inglés se juega la vida en el torneo europeo.

El Barcelona (13), ya clasificado como primero de la llave B para los octavos de final de la Champions League, se juega este martes frente al Tottenham Hotspur la posibilidad de finalizar invicto en la fase de grupos, mientras que los londinenses necesitan firmar el mismo resultado que el Inter de Milán para seguir vivos.

Barcelona vs. Tottenham: alineaciones confirmadas

Barcelona: Cillessen; Semedo, Lenglet, Vermaelen, Juan Miranda; Arthur, Rakitic, Alena; Dembele, Munir, Coutinho.



Tottenham: Lloris, Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele, Son, Kane.

En la ida, Barcelona venció 4-2 a Tottenham con doblete de Messi. (Foto: EFE)

Están los azulgranas en un gran momento. Son líderes en solitario con tres puntos de diferencia sobre Sevilla y Atlético de Madrid y la mejor noticia para ellos es que en los dos últimos partidos ligueros (Villarreal y Espanyol) han dejado su puerta a cero. Además, Leo Messi, después de su problema físico, ofrece su mejor versión y viene de marcar un doblete y una asistencia ante Espanyol.

Además del prestigio, el Barcelona también se juega un buen pellizco económico. Hasta ahora tiene acumulado los 15,25 millones de euros del fijo por participar; 11,7 millones por los puntos conseguidos (la victoria se paga a 2,7 millones y el empate a 900.000) y 9,5 millones por asegurarse su clasificación para octavos. En total: 36,45 millones de euros.

Para el Tottenham Hotspur, el Camp Nou es la parada definitiva, que de no sacar el mismo resultado que el Inter de Milán contra el PSV Eindhoven, se quedará fuera de los octavos de final de la Champions League.

No son halagüeños los pronósticos para los de Mauricio Pochettino, que ya fueron goleados en el encuentro de ida por el Barça (2-4) y que fuera de su casa postiza, Wembley, han pinchado tanto en Italia como en Eindhoven.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el Barcleona vs. Tottenham en vivo en el Camp Nou?



El Barcelona vs. Tottenham es de vital importancia en el grupo B de la Champions League 2018-2019. En esta ocasión la UEFA anunció que el partido será transmitido por Facebook Live para miles de usuarios de las redes sociales. De esta forma, se podrá ver en celulares, tablets y PC desde cualquier lugar donde estés.

El Barcelona vs. Tottenham, asimismo, será transmitido para todos los países de América del Sur por Espn 2 en los horarios que depende de cada país (buscar en la nota la hora específica). Por otro lado, los usuarios que cuenten con el servicio streaming de ESPN Play Sur, también podrán gozar de la transmisión en vivo.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Tottenham en vivo y en directo?



- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Esporte Interativo Plus, Space Brazil

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN Play Sur

- Costa Rica: ESPN Norte, ESPN Play Norte

- Ecuador: ESPN Play Sur

- El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Nor

- México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Nicaragua: ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Panamá: ESPN Play Norte, Flow Sports App, ESPN Norte, Flow Sports 2

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Tottenham por Champions League?



- Perú: 3:00 p.m.

- México: 2:00 p.m.

- Colombia: 3:00 p.m.

- Ecuador: 3:00 p.m.

- Argentina: 5:00 p.m.

- Chile: 5:00 p.m.

- Uruguay: 5:00 p.m.

- España: 21:00