Por la última jornada del Grupo C de la UEFA Champions League , FC Barcelona visita a Viktoria Plzen este martes 01 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora local) en el Doosan Aréna. Los azulgranas no lograron el objetivo de clasificar a octavos de final, pero igualmente buscarán cerrar su participación en la también conocida Liga de Campeones de la mejor manera posible. ¿Dónde ver el partido por TV? Se podrá seguir por las señales de ESPN 3, STAR Plus, HBO Max y Movistar . Además, en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real.

