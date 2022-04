Barcelona vs. Wolfsburgo Femenino EN VIVO: semifinal ida de Champions League

Por la semifinal de ida de la UEFA Champions League Femenina 2021/22 , Barcelona vs. Wolfsburgo EN VIVO Y EN DIRECTO miden fuerzas este viernes 22 de abril desde las 11:45 a.m. (hora local) y 6:45 p.m. (hora de España) en el Camp Nou. La transmisión del compromiso entre dos de los mejores equipos de la Liga de Campeones estará a cargo de DAZN y Movistar Plus .

Las azulgranas accedieron a esta instancia de la Liga de Campeones tras dejar en el camino a su clásico rival, el Real Madrid, por un marcador global de 8-3. En la ida ganaron por 3-1 y en la vuelta por 5-2. Cabe mencionar que las españolas son las actuales campeonas de Europa y están en plena defensa de su título.

Las alemanas, por su parte, dejaron fuera del camino al Arsenal por un 3-1 tras igualar 1-1 de visita y ganar 2-0 en casa. La temporada pasada fueron eliminadas en cuartos de final a manos del Chelsea, y ahora quieren cobrarse su revancha y dar la sorpresa.

Finalmente, Barcelona Femenino anunció que se vendieron todas las entradas que pusieron a la venta. Por consiguiente, se espera un gran número de aficionados en el Camp Nou de Catalunya.

DÓNDE VER BARCELONA VS. WOLFSBURGO EN VIVO

Las señales de televisión encargadas de la transmisión del partido son Movistar+ y DAZN para España y Europa. Asimismo, live streaming tienes la alternativa de UEFA Womens Champions League Youtube.

BARCA - WOLFSBURGO: HORARIO DEL PARTIDO