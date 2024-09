Barcelona vs. Young Boys en vivo online medirán fuerzas este martes en el Estadio Olímpico de Montjuic desde las 2:00 de la tarde (horario peruano) y 9:00 de la noche (horario español) por la segunda jornada de la Champions League. Las formaciones de los equipos, historial de duelos, guía de canales, transmisión online vía streaming por internet, pronósticos y más detalles del partido, lo podrás ver aquí, en El Comercio

¿Cuándo juega Barcelona vs. Young Boys?

El partido por la fecha 2 de Champions League entre Barcelona y Young Boys se disputará este martes 01 de octubre del 2024 en el Estadio Olímpico de Montjuic.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Young Boys?

El partido entre Barcelona vs. Young Boys está programado para jugarse a partir de las 14:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 13:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Chile: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

España: 21:00 horas

¿En qué canales pasan Barcelona vs. Young Boys?

El partido de Barcelona vs. Young Boys por la Champions League será transmitido por el canal de Movistar Liga de Campeones para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de ESPN. Por otro lado, en México lo podrás ver por TNT Sports

¿Dónde ver Barcelona vs. Young Boys por internet?

Para que puedas ver la transmisión online vía streaming del partido entre Barcelona vs. Young Boys hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en Disney Plus, Movistar+, TNT Go o Max, crearte una cuenta, elegir un plan y escoger lo que más te gusta. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

Alineaciones, Barcelona vs. Young Boys

Barcelona : Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Pablo Torre, Raphinha; y Lewandowski.

: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Pablo Torre, Raphinha; y Lewandowski. Young Boys: Van Balmoos; Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam; Monteiro; Niasse, Lauper, Colley; Ugrinic e Itten.

Sin el expulsado Eric García desde el minuto 10, el FC Barcelona terminó claudicando ante el Mónaco (2-1) en el estadio Louis II del Principado, a pesar del primer gol en la competición del joven Lamine Yamal, este jueves en la primera fecha de la Liga de Campeones.

El líder de la liga española sufrió así su primera derrota este curso en partido oficial, después de cinco victorias consecutivas en el campeonato doméstico.

La última derrota del conjunto culé había sido precisamente ante los monegascos en el amistoso del trofeo Joan Gamper (3-0) en agosto. Pero los azulgrana parecen mantener la inercia negativa de los últimos años en Champions, una competición que no conquistan desde 2015.

Este jueves el partido no tardó en ponerse cuesta arriba para el conjunto catalán.

Eric García, tras una falta al delantero japonés Takumi Minamino cuando encaraba solo el arco de Marc-André Ter Stegen, tomó el camino de vestuarios tras ver la roja directa. Y apenas seis minutos después el francés Maghnes Akliouche batió al arquero alemán con un latigazo con la zurda (16) para adelantar al equipo dirigido por Adi Hütter.