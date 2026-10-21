Bayern Múnich recibe al Arsenal por la fecha 3 de la UEFA Champions League en el estadio Allianz Arena. El partido se jugará este miércoles 21 de octubre del 2026 a partir de las 2:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora española). Los bávaros llegan motivados tras golear 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga. En la Champions, registran 4 puntos tras un empate previo de 3-3 ante el Viking FK. Tienen bajas sensibles como Jamal Musiala (lesión), Michael Olise (suspendido) y Joshua Kimmich, quien recibió un permiso especial debido al fallecimiento de un familiar. Además, el técnico Vincent Kompany está en duda por una infección vírica. A continuación te dejamos todos los detalles del partido aquí como horarios, canales TV y dónde verlo ONLINE.
¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. Arsenal HOY por Champions League?
El partido de Bayern Múnich vs. Arsenal por Champions League empieza a las 9:00 PM (hora de España) y a las 2:00 PM (hora de Perú) este miércoles 21 de octubre en el Allianz Arena. Mira todos los horarios aquí.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
Horario, canales TV y dónde ver en vivo el Bayern Múnich vs. Arsenal por UEFA Champions League
- Fecha: miércoles 21 de octubre del 2026
- Partido: Bayern Múnich vs. Arsenal
- Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)
- Canales TV: ESPN, HBO Max, TUDN, Univision y Movistar Liga de Campeones
- Streaming: Disney+ Premium, Movistar+ y Paramount+
- Estadio: Allianz Arena
¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Arsenal EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Bayern Múnich vs. Arsenal EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 21 de octubre del 2026 desde el estadio Allianz Arena.
Para España, el partido de Bayern Múnich vs. Arsenal será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.
El partido de Bayern Múnich vs. Arsenal será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de HBO Max.
En Perú, el partido de Bayern Múnich vs. Arsenal, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de TUDN, Paramount+ y Univision.