Ver Bayern Múnich vs Atalanta EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Allianz Arena por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 18 de marzo de 2026, a las 3:00 PM (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite en Sudamérica, Max y TNT Sports lo pasan en México, y Movistar Liga de Campeones junto a Movistar+ lo televisan en España.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.