Ver Bayern Múnich vs. Brujas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Allianz Arena por la fecha 3 de la Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN, Disney Plus transmite en Sudamérica; TNT Sports, Max y Amazon Prime Video lo pasan en México; Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 6 en España. En Estados Unidos lo transmiten Paramount+ y Amazon Prime Video. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

