Ver Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Allianz Arena por la fecha 1 de la Champions League . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ en Sudamérica, Amazon Video y Caliente TV lo pasan en México, en España lo televisa Movistar Liga de Campeones, y Paramount+ en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

