Ver Bayern Múnich vs. Pafos EN VIVO HOY con Luis Díaz : mira la transmisión del partido en el estadio Alphamega Stadium por la fecha 2 de la Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 30 de septiembre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 1:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN3 y Disney Plus transmite en Sudamérica, Calinte TV y Amazon Prime Video lo pasan en México, y Movistar Liga de Campeones en España. En Estados Unidos lo transmiten TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.