Ver Bayern Múnich vs PSV EN VIVO con Luis Díaz HOY: mira la transmisión del partido en el Philips Stadion por la fecha 8 de la Champions League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 28 de enero del 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica; FOX One en México; Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) en España y Paramount+ y Vix+ en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.