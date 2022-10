Bayern Munich vs. Inter EN VIVO ESPN 2: chocan este martes 1 de noviembre desde las 3:00 p. m. (hora peruana) por la sexta fecha del Grupo C de la Champions League. El partido también será transmitido por Star+, Movistar Liga de Campeones y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el estadio Allianz Arena y el árbitro eslovaco Ivan Kruzliak será el encargado de impartir justicia. En el Grupo C, Bayern Munich es líder, con 15 puntos; en tanto que Inter de Milán es segundo, con 10 unidades, ambos clasificados. Barcelona (3° con cuatro de puntaje) y Viktoria Plzen, sin sumar, cierran la tabla.

¿En qué canal ver partido Bayern Munich vs. Inter?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: ESPN2, Star+

Brasil: HBO Max

Chile: Star+

Colombia: Star+, ESPN2

Ecuador: Star+, ESPN2

México: HBO Max

Paraguay: ESPN2, Star+

Perú: Star+, ESPN2

España: Movistar Liga de Campeones 7, Movistar+

Estados Unidos: Paramount+, VIX+

Uruguay: ESPN2, Star+

Venezuela: ESPN2, Star+

¿A qué hora ver partido Bayern Munich vs. Inter?

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Perú – 3.00 p. m.

Ecuador – 3.00 p. m.

Colombia – 3.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 4.00 p. m.

Venezuela – 4.00 p. m.

Uruguay – 5.00 p. m.

Paraguay – 5.00 p. m.

Argentina – 5.00 p. m.

Brasil – 5.00 p. m.

Chile – 5.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

Bayern Munich tuvo un pequeño período de irregularidad en la temporada de la Bundesliga, con empates y derrotas que alejaron al club del primer lugar, pero el episodio ya quedó en el pasado. Desde la caída ante Ausburgo (1-0, el 17 de septiembre), la escuadra no volvió a tropezar, registrando ocho triunfos y un empate.

En ese sentido, los dirigidos por Julian Nagelsmann han ganado los últimos seis duelos al hilo: marcaron 25 goles y solo recibieron seis tantos. Precisamente, los ‘Bávaros’ salieron victoriosos de todos sus duelos en la Liga de Campeones y, por ello, ya tienen asegurado el primer puesto rumbo a octavos de final.

La labor ofensiva del equipo ha sido brillante en el certamen internacional y el máximo artillero del Bayern Munich hasta ahora es Leroy Sané, con cuatro celebraciones. Muy cerca esta Sadio Mané, quien llegó para cubrir la ausencia de Robert Lewandowski, con tres anotaciones en el torneo.

Por su parte, Inter de Milán selló su pase a octavos con el 4-0 sobre Viktoria Plzen, tras dejar en el camino a Barcelona en los duelos directos (triunfo 1-0 y empate 3-3). No obstante, los dirigidos por Simone Inzaghi solo tendrán que conformarse con el segundo lugar.

En esta última fecha, a pesar de no tener nada en juego, los ‘Nerazzurri’ pretenden tener una buena actuación. Esta vez, la principal baja en el plantel será Romelu Lukaku, quien todavía no supera su lesión muscular. Sin la presencia del belga, Edin Dzeko se perfila como titular.

Bayern vs. Inter: historial de partidos

Desde septiembre del 2006, los partidos Bayern Munich vs. Inter se dieron en nueve ocasiones, dejando un balance favorable para los ‘Bávaros’: ganaron cinco veces y perdieron en tres oportunidades.

07-09-2022: Inter 0-2 Bayern Múnich - Champions League

27-07-2017: Bayern Múnich 0-2 Inter - International Champions Cup

30-07-2016: Inter 1-4 Bayern Múnich - International Champions Cup

21-07-2015: Bayern Múnich 1-0 Inter - Amistoso

15-03-2011: Bayern Múnich 2-3 Inter - Champions League

23-02-2011: Inter 0-1 Bayern Múnich - Champions League

22-05-2010: Bayern Múnich 0-2 Inter - Champions League

05-12-2006: Bayern Múnich 1-1 Inter - Champions League

27-09-2006: Inter 0-2 Bayern Múnich - Champions League