Ver Bayern Munich vs. Sporting Lisboa EN VIVO HOY con Luis Díaz : mira la transmisión del partido en el estadio Allianz Arena por la fecha 6 de Champions League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 9 de diciembre de 2025, a las 12:45 de la tarde (hora peruana), que son las 2:45 PM de Argentina y Chile, las 11:45 AM de México y las 18:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en toda Sudamérica; mientras que Paramount+, Universitario NOW y ViX lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

