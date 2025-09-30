Caliente TV en vivo: es el canal en México que pasará el partido de Barcelona vs. PSG por la jornada 2 de la Champions League este miércoles 1 de octubre del 2025. ¿Dónde ver Caliente TV EN VIVO? Esta señal en México está disponible por cable en MVSHub: Canal 508 y Totalplay: Canal 518. ¿Cómo ver Caliente TV ONLINE? Si deseas verlo por streaming, podrás mirar ingresar a su sitio web: caliente.tv o descargar su aplicación que está disponible en iOS y Android, para que lo sigas desde tu celular, tablet, pc o Smart TV.

