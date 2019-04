Champions League: seis datos que debes conocer para disfrutar el doble las semifinales

Por: Kenyi Peña Andrade



Las semifinales de la Champions League han provocado que el fanático del fútbol brinque en un pie. Y cómo no, si los duelos entre Barcelona vs. Liverpool y Tottenham vs. Ajax se presentan atractivos por donde uno los mire. En lo futbolístico será de poder a poder, y en el aspecto histórico se juegan mucho más que el pase a la final. Por ello, aquí te damos seis datos, que son obligatorios conocer, para disfrutar doblemente los jugosos encuentros que se vienen en el certamen europeo.

1) Barcelona es el equipo que mejores números tiene de los cuatro semifinalistas

Aunque es verdad que al momento que empiece a correr el balón las estadísticas quedarán de lado, estás siempre te aclaran el panorama de lo que se puede dar en el trámite. El equipo de Ernesto Valverde, por ejemplo, se muestra como el más sólido atrás con tan solo seis tantos encajados en todo la Champions League, seguido del Liverpool (9).

En materia ofensiva, los azulgranas también tienen la calificación más alta al marcar 23 conquistas. En este último rubro, el sorprendente Ajax (19) se coloca segundo. Por si fuera poco, los de Cataluña tienen más victorias (7) que los 'Reds'(6), 'Spurs'(5) y holandeses (5), y también son el único equipo que no ha conocido la derrota en esta edición de la Liga de Campeones.

2) A Jürgen Klopp se le acelera el corazón, más de lo normal, cuando le toca enfrentar al Barcelona

Lo vive de forma especial, con un sabor distinto. Para darnos cuenta de esto, solo basta revisar algunas declaraciones del actual técnico del Liverpool sobre el cuadro culé en años anteriores. Siempre pegándoles, siempre intentando dejarlos mal parados. "Si el Barcelona de los últimos cuatro años hubiera sido el primer equipo al que viera por primera vez jugar cuando tenía cuatro años de edad... con esa tranquilidad, ganando por 5-0, 6-0... me hubiera dedicado a jugar al tenis", indicó el teutón en el 2013.

Liverpool goleó 4-1 al Porto y pasó cómodamente a la semifinal de la Champions League para enfrentar al Barcelona. AFP

Dentro de este viaje en retrospectiva sobre la relación Klopp- Barza, está prohibido dejar pasar aquel momento cuando el entrenador aseguró que “el Barcelona puede jugar en España el 50% de los partidos con el equipo B”. En esta última ocasión desmereció, claramente, los títulos que ganó el cuadro español a nivel local. Al dueño del buzo del Liverpool no le simpatiza el color azulgrana y eso es más que evidente.

3) En las siguientes líneas el protagonista es Philippe Coutinho

Aunque vuelve a aparecer la figura de Klopp por detrás. El brasileño, que tuvo un exitoso paso por el cuadro inglés, enfrentará a este por primera vez con la camiseta del Barza. Meses antes de que esta operación se finiquitara, el alemán no dejó pasar la oportunidad para minimizar al equipo de Messi: "Quédate aquí y terminarán construyendo una estatua en tu honor. Ve a otro lugar y acabarás siendo otro jugador. Aquí puedes ser algo más".

Hace poco nomás, horas después de definirse las semifinales, el técnico de los ‘Reds’ le metió presión no solo a Coutinho, sino también el uruguayo Luis Suárez. "Ambos son leyendas del Liverpool por su pasado con esta camiseta y será especial para ellos", puntualizó.

4) Lionel Messi es un experto en provocar la tristeza de los equipos ingleses

El capitán azulgrana ha disputado 30 partidos ante los equipos de la Premier League en toda su carrera, en los que ha anotado 22 goles y ha repartido seis asistencias. Incluso, ya le marcó un doblete en esta Champions al Tottenham en zona de grupos. Cabe resaltar que Lio es el único sobreviviente del último Liverpool vs. Barcelona por Champions. Aquel partido se dio en los octavos de final de la temporada 2006-07 y pasaron los de Anfield.

Lionel Messi alcanzó la decena de goles en la Champions League y es el goleador del torneo. (Foto: EFE)

5) Lo logrado por el Tottenham se valora en varios aspectos, pero por sobre todas las cosas en el aspecto histórico

Los muchachos de Mauricio Pochettino regresan a unas semifinales de la Copa de Europa 57 años después de su anterior (y única) presencia (1962-2019). Es la mayor espera de cualquier club para volver a jugar las semis en toda la historia de la Copa de Europa. Por ello es entendible su eufórica celebración sobre el final del partido ante el Manchester City.

6) Este equipo joven del Ajax puede que engañe. Uno puede pensar que es un semifinalista inédito y que la algarabía que se vive en Ámsterdam es primeriza. Sin embargo, sucede todo lo contrario. El palmarés del cuadro holandés es rico respecto a títulos y presencias importantes en la Champions.

Fueron campeones cuatro veces en la historia (1971, 1972, 1973 y 1985) de la denominada Copa de Europa en ese entonces, y subcampeones en dos oportunidades (1969 y 1996). Eso sí, les ha costado una barbaridad refrescar la memoria y volverse a meter en instancias decisivas. Claro ejemplo es que volverán a disputar unas semifinales después de 22 años. Coincidencia o no, lo hacen otra vez con un equipo con bajo promedio de edad pero ejecutando un fútbol altamente vistoso.