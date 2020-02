La ida de octavos de final de la Champions League 2020 arrancará el martes con dos partidos, Atlético Madrid vs Liverpool y Dortmund vs. PSG, mientras que el plato fuerte de esta ronda, el encuentro Real Madrid vs. Manchester City, se hará esperar hasta la próxima semana.

Hace un año, los octavos de final estuvieron cargados de emoción y resultados inesperados, especialmente cuando el Ajax holandés derribó al Real Madrid, que había ganado las tres Champions anteriores.

También en esa ronda de la pasada campaña, el Manchester United dio la vuelta a un resultado muy complicado en París y Cristiano Ronaldo guió a la Juventus a una gran remontada ante el Atlético de Madrid. (Con información de AFP)

Qué canal transmite Dortmund vs. PSG

Argentina: 17:00 horas por FOX Sports

Colombia: 15:00 horas por FOX Sports

España: 21:00 horas por Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1 y LaLiga TV M1

Estados Unidos: 12.00 PT/15.00 ET por Galavisión

México: 14:00 horas por ESPN

Perú: 15:00 horas por FOX Sports

VIDEO: BORUSSIA DORTMUND ESPERA AL PSG