Copa de la Liga de Campeones, el jueves durante el sorteo. Foto: EFE/EPA/Sebastien Nogier
Copa de la Liga de Campeones, el jueves durante el sorteo. Foto: EFE/EPA/Sebastien Nogier
Por Redacción EC

La UEFA Champions League vuelve a escena con el inicio de la fase liga. Este martes 8 de septiembre comenzará la primera jornada del torneo de clubes más importante de Europa, que reunirá a 36 equipos en busca de un lugar en la gran final, programada para disputarse en el Estadio Metropolitano de Madrid.

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