La UEFA Champions League vuelve a escena con el inicio de la fase liga. Este martes 8 de septiembre comenzará la primera jornada del torneo de clubes más importante de Europa, que reunirá a 36 equipos en busca de un lugar en la gran final, programada para disputarse en el Estadio Metropolitano de Madrid.

La fecha 1 tendrá varios encuentros de alto nivel y pondrá en acción a algunos de los principales candidatos al título. Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City, Liverpool y Bayern Múnich serán algunos de los grandes protagonistas de esta primera jornada.

Real Madrid tendrá un complicado estreno ante Inter

Uno de los partidos más atractivos de la primera fecha será el Real Madrid vs. Inter, duelo que enfrentará a dos históricos del fútbol europeo.

El conjunto español tendrá un exigente comienzo frente a un Inter que ha disputado dos de las últimas cuatro finales de la Champions League. El encuentro está programado para el martes 8 de septiembre desde las 2:00 p.m.

Barcelona y PSG también debutan en la Champions

El Barcelona será otro de los candidatos que entrará en acción durante la primera jornada. El cuadro azulgrana recibirá al Feyenoord el miércoles 9 de septiembre a las 11:45 a.m.

Sorteo de Champions League: mira los cruces por octavos de final / FABRICE COFFRINI

Ese mismo día, el PSG, vigente bicampeón y uno de los principales favoritos para conquistar nuevamente el torneo, iniciará su defensa del título frente al Slovan Bratislava. El partido comenzará a las 2:00 p.m.

Manchester City, Arsenal y Atlético de Madrid afrontan duelos de alto nivel

La primera jornada también tendrá otros enfrentamientos que prometen ser atractivos. El Porto vs. Manchester City aparece entre los encuentros más parejos del martes y se disputará desde las 2:00 p.m.

Para el miércoles, uno de los partidos que concentra mayor expectativa será el Napoli vs. Arsenal, también programado para las 2:00 p.m. A la misma hora se jugará el Liverpool vs. Atlético de Madrid, otro de los duelos destacados de la jornada.

El jueves, en tanto, el Como 1907 vs. RB Leipzig será otro de los enfrentamientos que buscarán protagonismo en el cierre de la fecha 1.

Programación de la fecha 1 de la Champions League

Martes 8 de septiembre

11:45 a.m. | Brujas vs. Aston Villa

11:45 a.m. | AEK vs. LASK

2:00 p.m. | Porto vs. Manchester City

2:00 p.m. | Real Madrid vs. Inter

2:00 p.m. | Borussia Dortmund vs. Villarreal

2:00 p.m. | Lille vs. Betis

Miércoles 9 de septiembre

11:45 a.m. | Barcelona vs. Feyenoord

11:45 a.m. | Stuttgart vs. Viking

2:00 p.m. | Napoli vs. Arsenal

2:00 p.m. | Liverpool vs. Atlético de Madrid

2:00 p.m. | PSG vs. Slovan Bratislava

2:00 p.m. | Sporting Lisboa vs. Galatasaray

This photograph shows the draw result for the quarter-final and the trophy of the 2022-2023 UEFA Champions League football tournament, in Nyon, on March 17, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

Jueves 10 de septiembre

11:45 a.m. | Fenerbahce vs. Roma

11:45 a.m. | PSV vs. Shakhtar

2:00 p.m. | Bayern vs. Bodo/Glimt

2:00 p.m. | Slavia Praga vs. Lens

2:00 p.m. | Como 1907 vs. RB Leipzig

2:00 p.m. | Manchester United vs. Sabah Futbol Klubu

Una primera fecha con varios candidatos al título

La primera jornada de la fase liga pondrá frente a frente a varios equipos llamados a pelear por el título. Real Madrid, Barcelona y PSG tendrán estrenos con distintos niveles de dificultad, mientras que Manchester City, Arsenal, Liverpool, Bayern Múnich y Atlético de Madrid también comenzarán su recorrido en busca de la clasificación.