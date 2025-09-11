El Estadio Metropolitano de Madrid, feudo del Atlético, será la sede en 2027 de la final de la Liga de Campeones masculina, anunció este jueves la UEFA tras la reunión de su comité ejecutivo en Tirana (Albania).

Madrid, que sucederá a Budapest (sede de la próxima final en 2026), será escenario del partido por el mayor título europeo de clubes por sexta vez desde 1956 y la segunda en el Metropolitano tras la de 2019.

Las otras cuatro se disputaron en el Santiago Bernabéu (feudo del Real Madrid).

La UEFA también decidió que la final de la Champions femenina en 2027 se jugará en el Estadio Nacional de Varsovia, sucediendo al Ullevaal Stadion de Oslo.

The UEFA Executive Committee has appointed the Estadio Metropolitano in Madrid as the host for the 2027 #UCLfinal.



Will you be there? 👇 pic.twitter.com/4bL8Sjcr1m — UEFA (@UEFA) September 11, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.