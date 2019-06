Los fanáticos del fútbol, analistas y personajes vinculados a este deporte quedaron decepcionados por el pobre espectáculo que brindaron Liverpool y Tottenham en la final de la Champions League jugada en Madrid.

Andrea Pirlo, ganador de la ‘Orejona’ con la camiseta del Milan en 2003 y 2007, criticó a los dos equipos. El italiano, en declaraciones a Sky Sports, se enfocó en el discreto trabajo del cuadro de Londres.

Moussa Sissoko luchando por una pelota con Giorginio Wijnaldum. (Foto: AFP)

“Tottenham no tuvo personalidad. Christian Eriksen y Dele Alli no querían tener el balón”, aseguró el ex futbolista. “Hubo poca calidad en el centro del campo”, añadió el campeón del mundo al medio citado.

Ni un ganador de la Champions League se salvó de la mirada de Andrea Pirlo. El ex volante de la Juventus cargó contra Divock Origi, delantero de Liverpool, por la actitud para disputar un encuentro de esta magnitud.

“No me gustó al no tener la actitud necesaria para disputar una final”, aseguró Andrea Pirlo sobre el autor de la segunda anotación de los ‘reds’ en el Wanda Metropolitano.