Este miércoles 28 de enero se jugó la última fecha de la Fase de Liga de la Champions League, donde se definieron a los ocho clasificados a los octavos de final, a los 16 equipos que disputarán los los playoffs para seguir en carrera y a los ocho eliminados que quedaron fuera de toda competencia.

Por ejemplo, Barcelona derrotó 4-1 a Copenhague en el Spotify Camp Nou y aseguró un boleto directo en la siguiente fase del torneo. Real Madrid, por su parte, perdió 4-2 en su visita a Benfica en Lisboa y quedó fuera de los ocho primeros clasificados. A continuación, conoce a los primeros octavofinalistas:

Arsenal FC: 24 puntos.

Bayern Múnich: 21 puntos.

Liverpool: 18 puntos.

Tottenham: 17 puntos.

FC Barcelona: 16 puntos.

Chelsea: 16 puntos.

Sporting Clube: 16 puntos.

Manchester City: 16 puntos.

Arsenal terminó como líder de la Fase de Liga de la Champions League. (Crédito: Alamy Stock Photo).

¿Quiénes jugarán los playoffs de la Champions League 2026?

Son 16 los equipos que disputarán los playoffs de la Champions League (del 9º al 24º). Estos clasificados se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para conocer a los otro ocho equipos que clasificarán a los octavos de final del certamen europeo. El resto quedará fuera de competencia.

Tras disputarse la última jornada de la Fase de Liga, los clasificados son los siguientes:

9. Real Madrid. 15 puntos.

10. Inter de Milán: 15 puntos.

11. PSG: 14 puntos.

12. Newcastle United: 14 puntos.

13: Juventus: 13 puntos.

14: Atlético de Madrid: 13 puntos.

15. Atalanta: 13 puntos.

16: Bayer Leverkusen: 12 puntos.

17. Borussia Dortmund: 11 puntos.

18. Olympiacos: 11 puntos.

19. Club Brugge: 10 puntos.

20. Galatasaray: 10 puntos.

21. AS Mónaco: 10 puntos.

22. Qarabag FK: 10 puntos.

23. Bodo/Glimt: 9 puntos.

24. Benfica: 9 puntos.

Real Madrid tendrá que disputar los playoffs para meterse entre los octavofinalistas. / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Sorteo y cuándo se jugarán los playoffs de la Champions League 2026

La UEFA confirmó que el sorteo de los playoffs de la Champions League se llevará a cabo este viernes 30 de enero de 2026. La ceremonia tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, el lugar elegido para los eventos administrativos más importantes del fútbol europeo.

El sorteo comenzará a las 6:00 a.m. hora peruana. Para el resto de países que estén pendientes de este evento, los horarios son los siguientes:

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 08:00 hs

Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 07:00 hs

Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 06:00 hs

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 05:00 hs

Los playoffs se disputarán en partidos de ida y vuelta los días 17 y 18 de febrero; mientras que las compromisos de vuelta serán el 24 y 25 del mismo mes.

Para esta instancia, el sistema de playoff divide a los equipos en pares según su posición (9º y 10º, 11º y 12º, etc.) con el objetivo de asegurar que los mejores clasificados se enfrenten a los de menor puntaje y cierren sus llaves de local. De esa manera, los equipos que ocupen el 9º y 10º lugar se enfrentarán a los que finalicen en el 23º y 24º, y así sucesivamente.

¿Qué equipos quedaron eliminados de la Champions League 2026?

La última jornada de la Fase de Liga también sirvió para conocer a aquellos que quedaron fuera de carrera. Son ocho los equipos que le dijeron adiós a la Champions League e intentarán su revancha en la próxima edición.

Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic, Napoli, Copenhague, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat ocuparon las últimas ocho posiciones y sin opciones de continuar en competencia.