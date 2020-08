Eliminados en octavos: Cristiano Ronaldo, Real Madrid y otra temporada sin la Champions League

Real Madrid y Cristiano Ronaldo no conocen la gloria europea desde que se alejaron en 2018. El delantero pasó a la Juventus y dejó un vacío en la ‘Casa Blanca’ que no ha podido ser cubierto. Florentino Pérez deberá buscar la fórmula exacta para revitalizar a un conjunto que no se encuentra apto para la alta competencia europea; mientras que el delantero evaluará su continuidad en Turín. El mismo día, tanto CR7 como el equipo que dirige Zinedine Zidane quedaron eliminados de la Champions League en octavos de final.

Guardiola eliminó a Zidane y al Real Madrid en octavos

El equipo inglés se adelantó con un tanto de Raheem Sterling (9), Karim Benzema puso de cabeza el 1-1 (28), pero Gabriel Jesús firmó el 2-1 (68), que certificó el pase del City a la siguiente fase.

Vencedor 2-1 en la ida en Madrid en febrero, antes del parón del fútbol por el coronavirus, el City se impuso 4-2 en el global de la eliminatoria, para continuar su camino a cuartos, donde le espera el Olympique de Lyon, el viernes de la próxima semana en Lisboa.

Real Madrid vs. Manchester City: nuevo error de Varane le permitió el 2-1 a Gabriel Jesús | VIDEO

Cristiano: doblete que no alcanzó para salvar a Juventus

Lyon, que ganó 1-0 el partido de ida, sobrevivió este viernes a un doblete del portugués Cristiano Ronaldo y, pese a perder 2-1 en el campo del Juventus Turín, se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones gracias a los goles marcados fuera de casa.

Un penalti marcado a la Panenka por el holandés Memphis Depay en el minuto 12 terminó siendo decisivo para eliminar a un Juventus falto de chispa en el que, a pesar de eso, Cristiano estuvo a punto de lograr otra gesta como el año pasado contra el Atlético Madrid en esta misma ronda.

GOL y Doblete de Cristiano Ronaldo en Juventus vs. Lyon. (Video: Mis Marcadores)

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Fútbol Internacional: Cristiano Ronaldo no seguiría en Juventus y sueña con el PSG | VIDEO