Champions League: ¿Cómo juega el Ajax, la sensación del momento?

Frenkie de Jong tiene el balón en el mediocampo. A su alrededor, flotando y moviéndose por todo el frente ofensivo están seis compañeros. El volante toca con Klaas-Jan Huntelar. El '9' salió del área y de espaldas al arco, a 35 metros de su habitad, se la devuelve en primera. De Jong hace el mismo ejercicio, pero esta vez con Mazraoui, el extremo que dejó su banda derecha y apareció por el medio para recibir y jugar con Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo controla, se la pasa al hábil Ziyech y corre al espacio libre. Ziyech juega con Klaas-Jan que volvió a salir del área y nuevamente toca con Frenkie, el eje del ataque. De Jong filtra un pase a Mazouri, quien cede a Tagliafico para que desborde y saque un centro rasante. Van de Beek recibe y, ante la salida del portero rival, pasa el balón a Huntelar para que defina ante el arco prácticamente vacío. Gol. En total fueron 23 segundos de armonía futbolística compuesta por doce pases y una infinidad de movimientos sin balón, que terminaron por lograr su objetivo: el balón ingresó en el arco rival.

Así fue el tercer gol del Ajax ante el Willem II por la final de la Copa de Holanda. Fútbol total. (Vídeo: Youtube / Foto: Captura)

El gol descrito en el párrafo anterior fue el tercero en la goleada 4-0 del Ajax ante el Willem II por la final de la Copa de Holanda (el primer título del posible triplete para los de Ámsterdam). Sin embargo, no pasaría nada si cambiamos de camiseta a los rivales y le ponemos la del Real Madrid o de la Juventus. El tanto es la radiografía perfecta de la filosofía de juego de un conjunto que está maravillando al mundo con su fútbol total: toques en primera, jugadores sin posiciones fijas, en constante movimiento, y ataque con muchos hombres y por todo el frente de ataque. Una puesta en escena que hace mucho no se ve.

Con un global de 5-3 (1-2 en la ida y 4-1 en la vuelta), Ajax eliminó al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu. (Foto: AFP).

"[El Ajax] me abrió la cabeza. No importa el resultado, no importa contra quién ni dónde, aquí es jugar y jugar. La última opción es dársela al delantero por arriba. Jugar al pelotazo no es una opción, te miran mal. Es darle un valor a la pelota", dijo Nicolás Tagliafico en una entrevista al diario “El País” de España hace dos meses. El argentino de 26 años llegó a Ámsterdam a mediados del 2018 procedente de Independiente de su país y en la ‘escuela holandesa’ aprendió a pensar y tocar antes de correr como loco.

El Ajax ha asombrado a todos esta temporada y se ha ganado el respeto eliminando a dos favoritos de la Champions League: Real Madrid (en octavos) y Juventus (en cuartos). Tras el 1-0 en la ida ante el Tottenham ya tiene un pie en la final, pero el primero y gran paso lo dio cuando decidió contratar al técnico Erik Ten Hag.

-¿Quién es Erik Ten Hag?-

“Aprender del discípulo para traspasar la sabiduría del maestro”. Una frase que encaja como anillo al dedo para Erik Ten Hag. El entrenador se curtió con Pep Guardiola en el Bayern Múnich y ahora, en el Ajax, sigue los pasos del legendario Johan Cruyff.



Ten Hag (49 años, Haaksbergen, Holanda) nunca tuvo un lazo con el equipo que más títulos tiene en la Eredivisie, ni como jugador ni como entrenador. Incluso, llegó a Ámsterdam hace poco, en diciembre del 2017. Sin embargo, rápidamente se convirtió en un fiel defensor del Fútbol Total, filosofía de juego encarnado por Cruyff. “Cuando perdemos el balón debemos recuperarlo inmediatamente. Insiste sobre todo en la regla de los diez segundos y la presión alta”, señala el portero André Onana sobre su técnico.

Así fue el mapa de calor de los jugadores del Ajax en el duelo de ida ante el Tottenham:

Como jugador debutó en el Twente en la temporada 1989-90 y tuvo pasos efímeros por otros clubes holandeses hasta regresar al club inicial y terminar su carrera sin ganar trofeos. Como entrenador la historia no cambió mucho. En el 2012 tomó las riendas del Go Ahead Eagles para conseguir el ascenso a la Eredivisie. Un año después fue contratado por el Bayern Múnich para dirigir al filial, que estaba en la cuarta categoría.

Es justamente en Alemania donde el técnico holandés se cruzó en el camino de Pep. Discusiones tácticas, observación en el manejo del grupo y otras cosas más es lo que Erik pudo aprender del genio español, considerado uno de los mejores alumnos de Johan Cruyff. “Aprendí muchísimo de él. Su filosofía es sensacional. Lo que hizo en Barcelona, en el Bayern y ahora en el City, ese juego ofensivo y atractivo, es además muy rentable porque gana muchos títulos. Esa estructura he tratado de implementarla en el Ajax”, señaló hace unos meses Ten Hag.

Ránking de los más campeones de Europa:

-¿Cómo juega el Ajax?

Explicación de cómo juega el Ajax de Erik Ten Hag. (Video: Youtube / Foto: captura)

El juego mostrado por el Ajax este año ha trasladado a más de uno al 2009, cuando el Barcelona de Guardiola ganó seis títulos con una identidad definida. Erik Ten Hag ha tomado como referencia algunas cosas del entrenador español y las agregó a sus conocimientos para lograr resultados similares.

El esquema táctico del elenco holandés es, a simple vista, un 4-2-3-1, pero va cambiando conforme pasan los minutos de juego. Incluso, se deforma cuando el equipo está en ataque. Ningún jugador mantiene una posición, todos flotan, se mueven y confunden a la defensa contraria.

Una de las similitudes entre el Ajax 2019 y el Barza 2009 es el falso 9. Para Guardiola era Lionel Messi, para Ten Hag, Dusan Tadic. El extremo serbio ha participado en 55 goles esta campaña. Ha marcado 34 -nueve en Champions, fases previas incluidas- y ha repartido 21 asistencias. “Me gusta mi nuevo rol, moviéndome con libertad por todo el campo. Lo más importante, en cualquier caso, es ayudar al equipo en todo lo que pueda”, admite.

Otra semejanza es Frenkie De Jong. El joven volante (ya comprado por el Barcelona) se mueve como Sergio Busquets en el Barza: se mete entre los defensores para ser el primer pase en salida y eso hace que los laterales despeguen por las bandas. De Jong, sin embargo, no solo cumple con la función de dar pase, también tiene conducción, visión de juego, desplazamiento y desborde. Con 21 años es el motor del equipo sensación de Europa.

“Se podía ver que tanto la Juventus como el Real Madrid nos tenían un poco de miedo. Es muy difícil jugar contra nosotros”, reconoció hace poco Erik Ten Hag. El Ajax y su filosofía quieren dominar Europa como lo hicieron con dos grandes clubes actualmente. El primer paso será ganar la Champions League. ¿Lo lograrán?