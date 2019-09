Juventus vs. Atlético de Madrid: Con Ronaldo como protagonista, memes se burlaron del 2-2 | FOTOS Juventus no pudo mantener el 2-0 y terminó igualando 2-2 por la primera jornada de la Champions League. Los memes no tardaron en llegar y tomaron como protagonista a Cristiano Ronaldo

- / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / - Juventus vs. Atlético de Madrid: memes se burlaron del 2-2 por la Champions League | Foto: Facebook - / -