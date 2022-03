Conforme a los criterios de Saber más

Solo tres de los 32 equipos que llegaron a zona de grupos de la Champions ganaron sus seis partidos en dicha fase. Dos de ellos, Bayern y Liverpool, clasificados ambos a cuartos de final, forman parte del pelotón de favoritos. El tercero es el brillante Ajax de Erik Ten Hag que este martes buscará meterse entre los ocho mejores de Europa cuando reciba al Benfica (3 p.m.) por la vuelta de los octavos tras un 2-2 en la ida. Siete partidos, seis victorias, un empate, 22 goles a favor, siete en contra. Juego ofensivo, veloz, profundo; pero también poético, fresco, enamorador.

Tiene mérito el resurgimiento del vigente campeón neerlandés y actual líder de la Eredivisie. Del plantel que hace tres temporadas deleitó a todos llegando hasta semifinales de la Champions tras dejar en el camino al Real Madrid y Liverpool, ha visto emigrar medio once titular: Frenkie de Jong (Barcelona), De Ligt (Juventus), Van de Beek (Manchester United, hoy en Everton), Zychech (Chelsea) y Schone (Genoa, hoy en Nijmegen). Además de haber tenido sancionado al portero titular Onana por tomar una sustancia dopante hasta noviembre pasado.

Con el argentino Lisandro Martínez como principal constructor desde la zaga defensiva como lo hacía De Ligt, la movilidad y llegada de los neerlandeses Steven Berghuis y Ryan Gravenberch al mismo estilo de De Jong y Van de Beek, el talento del brasileño Antony como desequilibrante por la banda y los goles del tanque francomarfileño Sébastien Haller; el Ajax quiere repetir -y superar- la hazaña conseguida en 2019. Figuras de distintas nacionalidades para un equipo que enamora al mundo entero.

Es la quinta campaña de Erik Ten Hag. El entrenador de 52 años, que se curtió al lado de Pep Guardiola en el Bayern Múnich cuando trabajó en las divisiones menores del club alemán, nunca ha jugado en el Ajax, pero eso no ha sido obstáculo para erigirse como el defensor del “Fútbol Total”, término empleado a la mejor época del fútbol neerlandés entre 1971 y 1986 con Rinus Michels y Johan Cruyff como máximas figuras. Ten Hag tácticamente no inventa nada. Desde un versátil 4-2-3-1, que se acopla a un 4-3-3, ocupa el campo contrario con líneas muy juntas, centrales casi en mitad de campo, laterales casi como extremos y una referencia ofensiva como Haller -segundo máximo goleador de la actual Champions con once tantos, uno menos que Lewandowski-. Casi lo mismo que hace Guardiola en el Manchester City.

Conociendo al Ajax de Ten Hag

El sorprendente Ajax de Erik Ten Hag suele iniciar los partidos con un 4-2-3-1, aunque puede variar de acuerdo a los diferentes contextos que se presentan en el partido. Sin embargo, existen ciertos rasgos que determinan el carácter del equipo.

La presión alta es un sello que Ten Hag, digno discípulo de Pep Guardiola, ha impregnado en el cuadro neerlandés. Con Haller vigilando a los centrales rivales y casi todo el equipo tomando un hombre para dejarle sin ninguna opción de pase a quien tiene el balón. Incluso con el riesgo que significa que los dos centrales queden mano a mano con los atacantes.

El Ajax es un equipo compacto, con líneas juntas entre sí. El objetivo es tener más hombres para recuperar el balón sin darle espacio al rival. Los diez jugadores, sin cortar al arquero, pueden estar en un espacio de 30 metros para enjaular al que tiene la pelota y quitarle posibilidad de pase.

Ajax presiona alto la salida del Benfica. Casi todos los jugadores toman una marca personal. El lateral Mazraouri recupera un balón en campo contrario e inicia lo que sería el primer gol del Ajax. (Foto: Captura)

Con el balón en su poder, Ajax empieza el ataque con Lisandro Martínez como constructor. El central argentino es el que empieza las jugadas con gran conducción y visión. El juego posicional en campo contrario es otra característica: laterales abiertos buscando amplitud, Haller y Tadic fijando a los centrales y Anthony con libertad de movimiento.

Otra particularidad en los movimientos del elenco neerlandés se encuentra a la hora de liberar al brasileño Antony. El extremo de 22 años se sitúa pegado a la línea de la banda derecha mientras el balón está rotando con todos los jugadores en el otro extremo. De un momento a otro, Ajax busca el cambio directo para dejar solo al sudamericano en el mano a mano, una de sus más grandes virtudes.

Anthony es el jugador más habilidoso y desequilibrante del Ajax. Lo que busca Ten Hag es liberarle el espacio para el mano a mano aglomerando jugadores en el otro extremo. (Foto: captura)

¿Es la salvación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United?

Mientras el Ajax se lleva los elogios, el Manchester United -recibirá al Atlético de Madrid este martes por la vuelta de los octavos- parece vivir una crisis. Con el alemán Ralf Rangnick como técnico interino, la directiva inglesa continúa buscando al entrenador que se encargue del equipo liderado por Cristiano Ronaldo para la siguiente temporada. Y Erik Ten Hag es uno de los candidatos.

De hecho, según el medio “The Times”, el neerlandés ya se habría comunicado con algunos jugadores a los que los considera como parte del proyecto.

Otro de los candidatos es Mauricio Pochettino, el argentino que no la pasa nada bien en el PSG de Messi, Neymar y Mbappé. ‘Poche’ ya conoce la Premier League desde su etapa en el Tottenham y es del agrado de parte de la directiva.

En medio de los rumores que señalan que Cristiano Ronaldo está buscando salir del Manchester, Ten Hag y Pochettino lideran la carrera por ver quién toma las riendas del tercer equipo más valioso de la actual Champions, solo por debajo del PSG y Manchester City.

