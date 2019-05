"Me hubiera gustado una final de la Champions League entre Barcelona vs. Ajax en homenaje a Cruyff"

Enrique Wolff, exfutbolista argentino del Real Madrid, declaró que la final de la Champions League que se disputará en el Wanda Metropolitano le hubiera gustado que fuera entre el Barcelona y el Ajax de Amsterdam como homenaje a su "admirado" Johan Cruyff.

Wolff, futbolista de River Plate, Las Palmas o Real Madrid durante su trayectoria profesional, dio a EFE su opinión sobre la final de la Liga de Campeones que disputarán en la capital española dos equipos ingleses, el Tottenham y el Liverpool.

"Espero una final con mucha expectativa y con ganas de ver qué va a suceder. Quizá no es la final que todos esperábamos, pero el fútbol es una dinámica de lo imposible con dos equipos que dieron la vuelta a sus partidos de ida en semifinales por sorpresa", dijo Wolff.

El exfutbolista argentino y actualmente comentarista deportivo desveló que, "con las semifinales que se habían producido", le hubiera gustado otra final en Madrid.

"Voy a ser sincero. Me hubiera gustado que la final hubiese sido entre el Barcelona y el Ajax porque me parecía que hubiera sido un homenaje a un tipo que yo quise mucho, Johan Cruyff, y al que sufrí en el Mundial de 1974. Tenía una gran admiración por él. Jugué en dos equipos contra él y me parecía fantástico", destacó.

De Ligt ha sido una de las más grandes figuras del Ajax en la temporada 2018/2019. (Foto: AFP)

Para Wolff, que presentó en Madrid la exposición del proyecto 'Legends', con camisetas históricas de los mejores jugadores del mundo, el Barcelona se quedó "sin nada en Europa, pero hay que recordar que ganó la Liga".

"En fútbol parece que solo es importante el momento actual, pero este año ganó un título y hay que valorarlo", dijo el argentino, que elogió a su compatriota Leo Messi.

"Es maravilloso, yo creo que no hay duda de esto. Cuando viene la entrega del Balón de Oro deberían darle uno a él y otro a otra persona porque sigue siendo el mejor. Si el fútbol fuera matemáticas, estaríamos hablando de que gana el equipo de Messi, pero por suerte el fútbol a veces es inexplicable", señaló.

En la final de la Liga de Campeones del Wanda Metropolitano estará el argentino Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham y artífice del éxito del conjunto londinense.

El Tottenham vivió su gran noche europea al remontar en el último suspiro al Ajax. (Foto: Getty Images) (Foto: Getty Images)

"Pochettino es un hombre muy serio, sabe lo que quiere y encontró un lugar muy interesante para hacer su trabajo con paciencia. No es que lo conozca, pero sí que me han hablado bien de él gente que lo ha conocido mucho como Miguel Ángel Brindisi. A Pochettino no le han dado esa historia de tener que salir campeón y mira dónde está ahora para saborear una final", apuntó.

Desde la distancia, Enrique Wolff también ha seguido al Real Madrid, club en el que estuvo dos años entre 1977 y 1979 y con el que ganó dos Ligas españolas.

"Esta temporada el Real Madrid parecía que no encontraba el rumbo. Quería que les hubiera ido mejor y me puse muy contento cuando con Santiago Solari ganaron el Mundial de Clubes. Pensé que nos recuperábamos, pero las derrotas hicieron que se tuviera que ir", manifestó.

"Para la próxima temporada Zidane tendrá que pensar en lo que va a venir, aunque el Real Madrid siempre tiene una nueva vida. Siempre sale adelante y por eso tiene la historia tan larga. El club tiene que pensar qué jugadores trae para salir adelante", subrayó.

