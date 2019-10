Tottenham vs Bayern Múnich y Barcelona vs Inter son los dos grandes duelos de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, a la que el defensor del título y el conjunto con más coronas, Liverpool y Real Madrid, no se pueden permitir un tropiezo en casa ante Salzburgo y Brujas tras comenzar la edición 2019/2020 del certamen con sendas derrotas.

Sobre el papel el primer puesto del grupo B debe resolverse en el enfrentamiento entre el cuadro del argentino Mauricio Pochettino y el del croata Niko Kovac. Por el momento está en ventaja este último después de su claro triunfo sobre el Estrella Roja (3-0) y del empate del bloque londinense en Atenas ante el Olympiacos, donde cometió el pecado de dejar escapar un 0-2 a favor para acabar 2-2.

No está siendo un inicio de campaña bueno para el Tottenham, necesitado de encontrar la regularidad en juego y resultados tanto en Europa como en la Premier. El actual subcampeón continental tiene un reto de máxima magnitud ante el gigante bávaro.

Juventus vs. Bayer Leverkusen se miden en la Champions League. (Foto: Reuters)

Los problemas físicos de Leo Messi, que apenas ha podido participar, así como el flojo rendimiento de varias de sus figuras, están marcando un difícil comienzo del curso para el Barcelona.

Tras sacar con complicaciones un empate de Dortmund tiene otro compromiso de enjundia frente al remozado y renacido Inter de Antonio Conte, que acude por segunda campaña consecutiva al Camp Nou, donde siempre ha perdido, aunque una de sus derrotas fue dulce, pues significó su clasificación para la final de Madrid.

No obstante, pese a acudir sin Messi y sin la gran alegría del momento, el jovencísimo Ansu Fati, el Barcelona, a falta de buen juego, sacó un triunfo de gran valor en Getafe, donde Luis Suárez emergió para desequilibrar el choque a 'pase' de Marc Andre Ter Stegen y remachó Junior Firpo.

El Liverpool debe de hacer olvidar cuanto antes su derrota en el San Paolo de Nápoles (2-0) en su fortín de Anfield, donde acumula veintidós partidos europeos sin perder. Tras sumar su séptimo triunfo seguido en la Premier, recibirá al novato Salzburgo, que tuvo un comienzo de Champions estelar con un 6-2 sobre el Genk y que se caracteriza por su ambición y atrevimiento.

La contundente derrota en París (3-0) encendió las alarmas en el Real Madrid, que pareció un equipo a la deriva, sin rumbo y, lo peor, con difícil solución. Desde entonces, en cambio, ha reflotado con sus triunfos sin encajar ante el Sevilla y Osasuna y su empate a cero en el derbi ante el Atlético en el Wanda Metropolitano.

Zinedine Zidane intentará recuperar a alguno de sus lesionados. En todo caso, vuelve Sergio Ramos, que no pudo jugar por sanción en el Parque de los Príncipes y que de nuevo debe capitanear a su equipo en el Bernabéu, donde Real Madrid ha perdido sus dos últimos partidos europeos (0-3 ante CSKA y 1-4 contra Ajax).

Dentro del mismo grupo, el A, el PSG viaja a Estambul, cuidad de mal recuerdo para el conjunto francés, que nunca ha ganado en la ciudad turca. Jugará de nuevo sin el brasileño Neymar, que sigue sancionado, aunque Kylian Mbappe reapareció este sábado y propició el triunfo de su equipo en Burdeos.

El Lokomotiv Moscú, sorprendente ganador en Leverkusen, reta al Atlético de Madrid, que comenzó salvando un punto ante el Juventus y ahora viaja a la capital rusa dispuesto a mostrar su jerarquía, en tanto que el conjunto turinés recibirá al Bayer Leverkusen.

La victoria en Stamford Bridge pareció ser un punto de inflexión para el Valencia. No fue así inicialmente, pero este sábado volvió a salir airoso de un gran estadio como San Mamés. Ahora recibirá al Ajax, la gran revelación de la pasada Champions, con el mando del grupo H en juego pero con problemas físicos en varios de sus jugadores.

Partido especial para el meta valencianista Jesper Cillessen por su pasado 'ajacied'. Un triunfo significaría otro gran paso para el conjunto de Albert Celades.

Barcelona se enfrentará con Inter de Milán por la Champions League. Conoce los horarios y canales de todos los partidos de hoy, miércoles 2 de octubre. (AFP)

El Manchester City de Pep Guardiola, que no cesa en su persecución doméstica sobre el Liverpool, y el Dinamo de Zagreb se jugarán en el Ettihad Stadium el mando del grupo C después de sus goleadas iniciales. Es un duelo inédito con claro color 'sky blue'.

Sorprendido por el Schalke en la Bundesliga, el Leipzig defiende el primer puesto del grupo G ante el Olympique Lyon, inmerso en una tremenda crisis de resultados y con su técnico, Sylvinho, en el disparadero.

Revista la programación completa de los partidos de la nueva jornada de la fase de grupos de la Champions League:

Martes 1 de octubre

Atalanta vs. Shakhtar Hora: 11:55 a.m. (hora peruana) Estadio: San Siro

Real Madrid vs. Brujas Hora: 11:55 a.m. (hora peruana) Estadio: Santiago Bernabéu

Manchester City vs. Dinamo Zagreb Hora: 2:00 p.m. (hora peruana) Estadio: Etihad

Estrella Roja vs. Olympiacos Hora: 2:00 p.m. (hora peruana) Estadio: Estrella Roja

Lokomotiv vs. Atlético de Madrid Hora: 2:00 p.m. (hora peruana) Estadio: Lokomotiv

Tottenham vs. Bayern Múnich Hora: 2:00 p.m. (hora peruana) Estadio: Tottenham Hotspur

Juventus vs. Leverkusen Estadio: Juventus Stadium Hora: 2:00 p.m. (hora peruana)

Galatasaray vs. PSG Estadio: Turk Telekom Hora: 2:00 p.m. (hora peruana)

Miércoles 2 de octubre

Slavia Praga vs. Dortmund Estadio: Sinobo Hora: 11:55 a.m. (hora peruana)

Genk vs. Napoli Estadio: Cristal Arena Hora: 11:55 a.m. (hora peruana)

Liverpool vs. Salzburgo Estadio: Anfield Hora: 2:00 p.m. (hora peruana)

Lille vs. Chelsea Estadio: Pierre-Mauroy Hora: 2:00 p.m. (hora peruana)

Zenit vs. Benfica Estadio: Krestovski Hora: 2:00 p.m. (hora peruana)

Valencia vs. Ajax Estadio: Mestalla Hora: 2:00 p.m. (hora peruana)

Barcelona vs. Inter Estadio: Camp Nou Hora: 2:00 p.m. (hora peruana)

RB Leipzig vs. Lyon Estadio: Red Bull Arena Hora: 2:00 p.m. (hora peruana)