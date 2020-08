Raphael Varane ha sido señalado como el culpable de la eliminación del Real Madrid tras cometer dos errores garrafales frente al Manchester City. Con los dos goles que concedió el francés, el equipo dirigido por Zidane quedó fuera de la Champions League en octavos de final. Ante ello, el central salió al frente y se adjudicó el resultado.

“Quiero dar la cara porque, para mí, esta derrota es mía. Lo tengo que asumir. Estoy triste por mis compañeros por el esfuerzo que han hecho y tengo mi responsabilidad en esta derrota. Estábamos bien en el partido, habíamos preparado bien el partido, pero los errores se pagan muy caros a este nivel”, comentó en Movistar+.

“No tengo explicaciones a estos errores. Esto pasa en el fútbol. Es una noche complicada para mí que tengo que asumir. No hay que pensárselo más. Hemos dado todo en el campo y a veces puedes fallar, hoy he fallado y lo tengo que asumir. Hasta con el 1-1- teníamos posibilidad de clasificarnos y al final han salido mal las cosas”, prosiguió.

💬 @raphaelvarane: "Quiero dar la cara hoy. Esta derrota es mi culpa, para mí. Estoy triste por mis compañeros y por el esfuerzo que han hecho. Lo errores se pagan caros a este nivel."#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/2O4VKsdo04 — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) August 7, 2020

Un Varane al que se le vio claramente contrariado por sus errores y quiso agradecer el ánimo de sus compañeros en el vestuario tras sus errores: “Me sentía bien en el partido y quizá hemos arriesgado un poco demasiado al principio y lo hemos pagado caro. Agradezco el apoyo de mis compañeros; esto no me ha pasado muchas veces en mi carrera, pero esto pasa. Hay errores en todo el campo, pero en algunas zonas se paga muy caro. No hay más explicaciones”, declaró.

“No hay que hablar mucho (de lo que le han dicho sus compañeros). Todos saben que estoy triste y que lo tengo que asumir. Hay que tener carácter para volver mejor y más fuerte y ya pienso en eso. Va a ser una noche complicada, soy un competidor, hemos perdido y he fallado. No me voy contento y tengo que asumirlo”, concluyó.

