Después de 3 años, el Perú tendrá a dos representantes en la fase de grupos de la Champions League. Tanto Sergio Peña con el Malmö FF como Gustavo Dulanto con el Sheriff Tiraspol ganaron sus respectivos encuentros y clasificaron a la fase principal del torneo europeo.

Después de la temporada 2018-19 de Jefferson Farfán con el Lokomotiv de Rusia, ningún peruano había jugado la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, este año serán dos los representantes: Sergio Peña y Gustavo Dulanto.

Aunque una lesión al poco tiempo de firmar por el equipo sueco lo alejó de las canchas para el partido de vuelta, Sergio Peña fue parte de la celebración por la hazaña: continuar en el torneo más prestigioso de clubes a nivel de Europa.

Peña, quien el 2018 se quedó fuera del Mundial de Rusia por decisión del comando técnico, hoy celebra un paso muy grande en su carrera. ¿Cuál ha sido el camino de Sergio Peña para llegar a este momento?

El volante a seguir

El 4 de agosto se anunció el nuevo destino en la carrera de Sergio Peña: el campeón de Suecia. Y es que, tras una buena Copa América junto a su desempeño en la anterior temporada, a Peña no le fue difícil cambiar de liga.

Tras 10 días de su llegada, Peña debutó en la liga sueca el 14 de agosto. Sin embargo, una pequeña lesión lo dejó fuera de las canchas y, con ello, sin chances de pelear la última fase de clasificación para estar en la Champions League.

Sin embargo, sus compañeros ganaron 2-0 en casa y tras perder 2-1 en la vuelta en Bulgaria ante el Ludogorets sellaron el paso a la fase de grupos del torneo continental. El sorteo determinó que sus rivales serán el Chelsea, el último campeón, la Juventus y el Zenit.

Sergio Peña jugará la fase de grupos de la Champions League con el Malmö

Sergio Peña y la dura noticia del 2018

El presente de Sergio Peña está lleno de felicidad tanto a nivel de clubes como en la Selección Peruana, pues después de una buena Copa América 2021 ha sido convocado por Ricardo Gareca para la fecha triple rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, hace más de 3 años el volante recibió una dura noticia: se quedaba fuera de la lista de convocados para la Copa del Mundo Rusia 2018. Así, Peña no formó parte del grupo peruano que volvió al Mundial después de 36 años.

“Hoy me toca vivir el momento más duro de mi carrera y sentir que no hice lo suficiente para poder estar en el mejor torneo del mundo y representar a mi país de la mejor manera”, publicó en su cuenta de Instagram al enterarse de la noticia.

Con la incorporación de Paolo Guerrero tras la habilitación que le permitió jugar el Mundial, la lista de 23 convocados tenía un jugador que debía salir. El jugador número 24 fue Sergio Peña quien junto a Luis Abram quedaron fuera de la competición.

En el Mundial, Perú enfrentó a Francia, que tenía en su once a N’Golo Kanté. Ahora, Peña lo tendrá al frente, pero en el duelo entre Malmö FF y Chelsea, rivales en la Fase de grupos. También enfrentaría a Cristiano Ronaldo si el portugués no logra fichar por el Manchester City.

Sin embargo, ya como jugador de la Eredivisie en el 2019, Ricardo Gareca volvió a incluir a Sergio Peña en la Selección Peruana. El volante peruano, en esta ocasión, manifestó su felicidad.

“El ‘profe’ (Ricardo Gareca) siempre me tuvo confianza, es un grupo espectacular, desde que llegué me sentí bien, siempre me he sentido cómodo y me ha ido bien, esa sensación es bastante bonita y uno siempre quiere estar en la convocatoria”.

Desde ese momento, Sergio Peña ha vuelto a ser recurrente en la ‘Blanquirroja’ y, a pulso, se ha ganado un espacio dentro del 11 titular recientemente. Así, podría ser del arranque ante Uruguay, Venezuela y Brasil en esta fecha triple de repetirse las buenas actuaciones mostradas en la Copa América.

Sergio Peña, fijo en Europa

Aunque la carrera de Sergio Peña empezó en Alianza Lima tras su debut a los 16 años, el volante también tuvo un paso por la Universidad San Martín. Después, Peña haría toda su carrera en el fútbol en Europa hasta la actualidad.

Dos años después de jugar por Alianza Lima, ya en el 2014, el Granada se fijó en el volante peruano y lo fichó. Aunque jugó por el segundo equipo del club español, Peña siguió creciendo en su juego hasta que en la temporada 2017-18 debutó en el primer equipo.

Tras un año en el club español, el CD Tondela lo llevó a jugar a Portugal. Tras un año donde jugó 38 partidos, el FC Emmen se haría de la ficha de Peña.

Ya en los Países Bajos, el volante peruano se convirtió en uno de los mejores jugadores del club hasta su descenso en la temporada 2020-21. Ahora, la oportunidad de jugar la Champions League con el campeón de Suecia ha aparecido en la carrera de Sergio Peña, todo a la par con un excelente momento con la Selección Peruana.

El mediocampista de la selección peruana, Sergio Peña, vive un gran momento con la 'blanquirroja' gracias a la confianza y continuidad que le da Ricardo Gareca. (Fuente: América TV)

Con Ricardo Gareca, Peña es un jugador convocable que, pese a no tener tantos minutos en el pasado, ha adquirido más importancia en los últimos juegos.

Ahora, que parece haber convencido a Ricardo Gareca de su capacidad tras la campaña peruana en la Copa América 2021 donde Perú consiguió el cuarto puesto, Sergio Peña tendrá la posibilidad de disputar la titularidad en esta fecha triple ante Uruguay, Venezuela y Brasil.

